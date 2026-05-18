Diese Spieler sind bisher bestätigt

Embolo, Vargas und Jaquez kochen mit

Ndoye und Amdouni komplettieren die WM-Symphonie

Aebischer und Mvogo dürfen aufs Feld

Fassnacht, Cömert und Amenda legen an der WM auf

Drei Spieler haben die Haare schön

Yakin baut auf Widmer, Akanji und Keller

Durch die Blume: Blühen Zakaria und Sow an der WM auf?

«Freulerwehr» enthüllt nächste WM-Fahrer