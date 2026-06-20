Die Niederlande müssen sich an der Fussball-WM gegen einen schwedischen Wirbelsturm wappnen.

Legende: Traf gegen Tunesien einmal Viktor Gyökeres von Arsenal. Keystone/Matias Delacroix

Nach dem 5:1-Erfolg gegen Tunesien, dem höchsten WM-Sieg seit 88 Jahren, wollen die Schweden am Samstag in Houston (19:00 Uhr Schweizer Zeit; live zu sehen auf SRF zwei) den nächsten Schritt machen. Richten soll es gegen die Niederländer auch der Topsturm um Liverpools Alexander Isak und Arsenals Viktor Gyökeres.

«Individuell sind sie grossartige Spieler, aber zusammen können sie eine echte Bedrohung darstellen», meinte Schwedens Nationalcoach Graham Potter. Die Blau-Gelben hätten im Fall von drei weiteren Punkten das Ticket für die Sechzehntelfinals in der Tasche und zudem gute Chancen auf den Gruppensieg. «Das ist ein riesiges Spiel für uns am Samstag», betonte Potter.

Hoffen auf Depay

Der Gegner hat beim 2:2 gegen Japan zum Auftakt nicht überzeugt. Bondscoach Ronald Koeman hofft, dass der niederländische Rekordtorschütze Memphis Depay nach seinen jüngsten Oberschenkelproblemen wieder komplett fit ist.

Offensivmann Cody Gakpo hat jedenfalls den Sieg im Fokus: «Wir wissen, dass wir gewinnen müssen, wenn wir die Gruppenphase überstehen wollen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir verbessern können.»

Captain Virgil van Dijk wird hauptverantwortlich dafür sein, das Duo Gyökeres/Isak zu stoppen. «Ich werde gegen einen Angreifer spielen, den ich sehr gut kenne, und gegen einen anderen Stürmer, der eine sehr gute Saison gespielt hat», sagte der niederländische Abwehrchef mit Blick auf das Offensivgespann der Schweden.

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