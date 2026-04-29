Insgesamt werden nun 871 Millionen Dollar (688 Millionen Franken) an die 48 Teams ausgeschüttet.

Legende: Spricht von der «finanziell stabilsten» Fifa aller Zeiten Präsident Gianni Infantino. Keystone/EPA/Andre Borges

Der Fussball-Weltverband Fifa hat die Prämien für die kommende Weltmeisterschaft nach Kritik mehrerer Turnierteilnehmer deutlich angehoben. Insgesamt werden neu 871 Millionen Dollar an die 48 teilnehmenden Teams ausgeschüttet, statt der ursprünglich geplanten 727 Millionen. Das beschloss der Fifa-Council bei seiner Sitzung in Vancouver.

Jedes Team erhält nun 10 Millionen Dollar Startgeld (zuvor 9 Mio.) sowie 2,5 Millionen für die Vorbereitung (zuvor 1,5 Mio.). Die Fifa begründet den Schritt 44 Tage vor Turnierbeginn mit dem kommerziellen Erfolg des Turniers. Präsident Gianni Infantino betonte, die Fifa befinde sich in der «finanziell stabilsten Lage ihrer Geschichte» und könne ihre Mittel verstärkt in den Sport reinvestieren.

Rekordsumme für den Weltmeister

Änderungen an den Preisgeldern kommunizierte die Fifa nach der Sitzung keine. Die Rekordsumme von 50 Millionen US-Dollar für den neuen Weltmeister hatte der Weltverband nach dem Council-Meeting im Dezember bekannt gegeben.

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