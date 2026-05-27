Co-Gastgeber USA hat seinen Kader für die WM-Endrunde bekanntgegeben. Vor allem ein Name sorgt für Gesprächsstoff.

Ein Comeback und viel Bundesliga: Das ist der WM-Kader der USA

Legende: Präsentiert stolz sein US-Trikot Giovanni Reyna. Imago/Zuma Press Wire

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat Giovanni Reyna von Gladbach in den 26-köpfigen Kader für die Heim-WM berufen. Vier Jahre nach den Turbulenzen um den Offensivspieler bei der Endrunde in Katar gehört der 23-Jährige wieder zum Aufgebot, wie der Co-Gastgeber am Dienstag bekannt gab.

Dazu sind mit seinem Klubkollegen Joe Scally und Malik Tillman (Leverkusen) zwei weitere Bundesliga-Profis dabei.

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Zahlreiche Akteure mit Bundesliga-Vergangenheit

Im Mittelfeld ruhen die Hoffnungen auf Juventus' Weston McKennie, vorne soll Christian Pulisic (Milan) wirbeln. Mit McKennie, Pulisic, Haji Wright, Ricardo Pepi, Chris Richards, Brenden Aaronson und Tyler Adams stehen insgesamt sieben Ex-Bundesliga-Profis im Kader.

«Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser 26-köpfigen Mannschaft die beste Auswahl haben, um bei der WM erfolgreich zu sein», sagte Pochettino. Die USA starten in der Gruppe D am 13. Juni in Los Angeles gegen Paraguay ins Turnier, es folgen die Duelle mit Australien (19. Juni) und der Türkei (26. Juni).

Das WM-Kader der USA Box aufklappen Box zuklappen Tor: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution) Verteidigung: Sergino Dest (Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse FC), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Gladbach), Auston Trusty (Celtic Glasgow) Mittelfeld: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Gladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Leverkusen) Sturm: Brenden Aaronson (Leeds United), Max Arfsten (Columbus Crew), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (Eindhoven), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (CF America)

WM 2026