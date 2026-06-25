Gerangel am Donnerstag in 3 WM-Gruppen: Deutschland und die USA haben den Gruppensieg auf sicher, im Pool F ist am letzten Spieltag noch reichlich Zunder drin.

Legende: Bleibt Deutschland auch mit ihm in Schuss? Antonio Rüdiger ist beim 4-fachen Weltmeister nun gefordert. imago images/Moritz Müller

20:05 Uhr: Sykora Gisler Spezial

Bei SRF beginnt der mittlerweile bereits 15. Turniertag an der WM-Endrunde in Nordamerika mit einer Spezialfolge von Sykora Gisler um 20:05 Uhr auf SRF zwei. Dabei wird der Vorrundenabschluss und das Duell um den Sieg in der Gruppe B zwischen der Schweizer Nati und Kanada am Vorabend thematisiert.

21:00 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie während 20 kompakten Minuten Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

22:00 Uhr: Ecuador - Deutschland, Gruppe E

Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, New York City (USA), Kapazität: 82'500

New-York-New-Jersey-Stadion, New York City (USA), Kapazität: 82'500 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:20 Uhr

21:20 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Fabian Lustenberger

An der Stätte des WM-Finals vom 19. Juli kann die DFB-Elf zum Vorrundenabschluss gegen Ecuador keinen weiteren Schritt auf dem erhofften Weg dorthin machen. Denn die Deutschen sind als Gruppensieger schon fix für den Sechzehntelfinal qualifiziert, der für sie am nächsten Montag in Boston ansteht. Allerdings beabsichtigen sie, ihr Tempo hochzuhalten und nach dem erzwungenen Sieg gegen die Elfenbeinküste weiter Selbstvertrauen zu tanken.

Gegen die Lateinamerikaner, die mit erst einem Punkt noch um den Verbleib im Turnier kämpfen, rückt zudem Antonio Rüdiger in den Blickpunkt. Der Ex-Abwehrchef schlüpft als Vertreter des ausgefallenen Nico Schlotterbeck wieder in eine Hauptrolle. Mit Tori Penso kommt die amerikanische Schiedsrichterin zum zweiten Mal an diesem Turnier zu einem Einsatz.

22:00 Uhr: Curaçao - Elfenbeinküste, Gruppe E

Spielort: Philadelphia-Stadion, Philadelphia (USA), Kapazität: 69'000

Philadelphia-Stadion, Philadelphia (USA), Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF info & SRF Sport App: 21:50 Uhr

Curaçao, das kleinste Land, das je an einer Fussball-WM teilnehmen darf, träumt nach seinem Premieren-Punkt (0:0 gegen Ecuador) noch immer vom Weiterkommen. Hierzu bedarf es eines Sieges gegen die Elfenbeinküste, die bislang bei drei Zählern steht. Auf dem Papier sind die Ivorer eine andere Hausnummer. Bei ihnen geht es allerdings darum, das vierte Ausscheiden in Folge vor der K.o.-Phase zu verhindern – und deswegen könnten bei der Fifa-Weltnummer 34 im erstmaligen Duell mit dem WM-Debütanten (Weltranglisten-Position 82) durchaus auch die Nerven flattern.

01:00 Uhr: Japan - Schweden, Gruppe F

Spielort: Dallas-Stadion, Dallas (USA), Kapazität: 94'000

Dallas-Stadion, Dallas (USA), Kapazität: 94'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 00:50 Uhr (Countdown ab 00:30 Uhr)

Vier Tore in einer WM-Partie hatte kein asiatisches Team jemals zuvor geschossen: Früh am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) machte es Japan beim überzeugenden 4:0 gegen Tunesien möglich. Seit dem 1000. Jubiläumsspiel auf Stufe Endrunde strotzen die Ostasiaten folglich regelrecht vor Selbstvertrauen. Gegen Schweden, das mit einem Punkt weniger zu Buche und somit unter Druck steht, geht es darum, zu beweisen, dass im Team von Trainer Hajime Moriyasu effektiv die Qualität für eine historische Leistung steckt. Denn viermal standen die Japaner bislang in einem Achtelfinal, nun wollen sie erstmals über diese Hürde hinauskommen.

01:00 Uhr: Tunesien - Niederlande, Gruppe F

Spielort: Kansas-City-Stadion, Kansas-City (USA), Kapazität: 73'000

Kansas-City-Stadion, Kansas-City (USA), Kapazität: 73'000 Übertragungsstart im kommentierten Stream SRF Sport App: 00:50 Uhr

Die Niederlande erwartet zum Vorrundenabschluss kein klassisches Gruppenfinale. Denn die nach wie vor punktelosen Tunesier sind bereits ausgeschieden. Nun geht es um ein versöhnliches Ende, das wohl für den erst vor wenigen Tagen nach der 1:5-Abfuhr zum Auftakt gegen Schweden ad hoc installierten Coach Hervé Renard bereits wieder der Abschied bedeuten dürfte. Der 3-fache WM-Finalist Niederlande hat nach dem Stotterstart Fahrt aufgenommen, ein Weiterkommen ist nach dem furiosen 5:1 über Schweden längst Formsache. Der kurzfristige Anspruch ist aber die volle Ausbeute gegen Tunesien.

04:00 Uhr: Paraguay – Australien, Gruppe D

Spielort: San-Francisco-Bay-Area-Stadion, San Francisco (USA), Kapazität: 71'000

San-Francisco-Bay-Area-Stadion, San Francisco (USA), Kapazität: 71'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:50 Uhr (Countdown ab 03:00 Uhr)

Möchte Paraguay im Pool B noch auf Rang 2 vorstossen und somit ohne Rechnerei das Sechzehntelfinal-Ticket lösen, ist ein Sieg gegen Australien gefordert. Allerdings ist dies eine sehr delikate Vorgabe, denn die Südamerikaner konnten dies gegen die «Socceroos» noch nie bewerkstelligen. In bislang 5 Aufeinandertreffen war Australien 2-mal erfolgreich, 3-mal endete diese Affiche mit einem Remis, was im Kampf um Gruppenrang 2 dank der besseren Tordifferenz für die Equipe aus «Down Under» sprechen würde.

04:00 Uhr: Türkei - USA, Gruppe D

Spielort: Los-Angeles-Stadion, Los Angeles (USA), Kapazität: 70'000

Los-Angeles-Stadion, Los Angeles (USA), Kapazität: 70'000 Übertragungsstart im kommentierten Stream SRF Sport App: 03:50 Uhr

Der Glaube an etwas Grosses ist beim US-Team geradezu grenzenlos. Gegen die bereits gescheiterte Türkei will der WM-Ausrichter voll in der Spur bleiben, der Gruppensieg soll mit dem Punktemaximum veredelt werden.

Beim letzten Direktduell, einer Freundschaftspartie vor gut einem Jahr, zog die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino im US-Bundesstaat Connecticut nach einem Blitzstart (Jack McGlynn hatte in der 1. Minute getroffen) noch mit 1:2 den Kürzeren. Im Zuge jener Test-Serie schenkte die USA auch eine Standortbestimmung in Nashville gegen die Schweizer Nati mit 0:4 ab. Doch mit der damaligen Verfassung hat der WM-Ausrichter aktuell kaum mehr etwas gemeinsam …

06:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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