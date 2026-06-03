Legende: Freute sich diebisch Algeriens Anis Hadj Moussa. Imago/ANP

Die Niederlande unterliegen im zweitletzten WM-Test zuhause überraschend Algerien mit 0:1.

Zwischen der DR Kongo, die erstmals seit 1974 wieder bei einer WM dabei ist, und Dänemark fallen keine Tore.

Es lief in Rotterdam die 86. Minute, als Algeriens Flügelspieler Anis Hadj Moussa von rechts nach innen zog und den Ball wunderbar in die weite Ecke zirkelte. Ausgerechnet Feyenoord-Akteur Hadj Moussa, der das De Kuip seine eigene Heimstätte nennen darf. Der 1. Länderspieltreffer des 24-Jährigen im 14. Einsatz sollte das einzige Tor bleiben – auch weil Algeriens Torwart mit berühmtem Namen, Luca Zidane, einen Sahnetag erwischte.

Der 28-jährige, zweitälteste Sohn des dreimaligen Weltfussballers Zinédine Zidane konnte sich immer wieder gegen die offensivstarken Niederländer mit glanzvollen Paraden auszeichnen. Als er einmal doch geschlagen war, zählte der Treffer nicht: Tijjani Reijnders' vermeintliches 1:0 in der 10. Minute wurde wegen Abseits zu Recht annulliert.

Italiens Zukunftsteam schlägt Luxemburg 1:0 Box aufklappen Box zuklappen Italien, das zum 3. Mal in Folge nicht bei einer WM dabei ist, testete gegen Luxemburg. Im Kader von Interimscoach Silvio Baldini standen bis auf Goalie Gianluigi Donnarumma nur Spieler unter 23 Jahren. Der Bekannteste von ihnen, Inter-Stürmer Pio Esposito, sorgte im Stade de Luxembourg nach 49 Minuten für das einzige Tor.

Für die Niederlande, die an der WM nacheinander auf Japan, Schweden und Tunesien treffen, war es ein Dämpfer zur Unzeit – nach 10 Partien ohne Niederlage in Serie. Die Algerier, bei welchen ab der 2. Halbzeit auch YB-Verteidiger Jaouen Hadjam zum Einsatz kam, messen sich bei der WM mit Argentinien, Jordanien und Österreich.

Nullnummer in Lüttich

Die Demokratische Republik Kongo trennte sich im belgischen Lüttich gegen Dänemark 0:0. Es könnte das einzige Testspiel der Kongolesen für die erst 2. WM-Teilnahme (die erste seit 1974) bleiben. Eine für Montag in Spanien geplante Vorbereitungspartie gegen Chile wurde von den lokalen Behörden aus Sorge vor dem Ebola-Virus abgesagt.

Die Dänen, die in den Playoffs die WM-Teilnahme knapp verpasst hatten, kamen einem Sieg näher. In der 33. Minute war Joakim Maehle mit seinem Schuss am Aluminium gescheitert und zu Beginn der 2. Halbzeit knallte Captain Pierre-Emile Höjbjerg den Ball aus der Distanz an die Latte. Kurz vor Schluss verhinderte Dänemarks Goalie Filip Jörgensen mit einer Glanzparade gegen Joris Kayembe Kongos späten Sieg. Bei der WM trifft die DR Kongo nacheinander auf Portugal, Kolumbien und Usbekistan.

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