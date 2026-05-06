Der Fifa-Präsident äussert sich zur viel kritisierten Entwicklung der Ticketpreise für die kommende Fussball-WM.

Legende: Verteidigt die Ticketpreise an der WM Fifa-Präsident Gianni Infantino. IMAGO / ZUMA Press

«Wir müssen den Markt betrachten – wir befinden uns in dem Markt, in dem die Unterhaltungsbranche weltweit am weitesten entwickelt ist. Deshalb müssen wir Marktpreise anwenden», sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino bei der Milken Institute Global Conference in Beverly Hills.

Das teuerste Ticket für den Final der WM 2022 in Katar hatte zum Nennwert etwa 1600 Dollar gekostet, während die teuerste Karte für das Endspiel des diesjährigen Turniers (11. Juni bis 19. Juli) ursprünglich etwa 11'000 Dollar kostet.

«Das ist die Weltmeisterschaft»

Infantino betonte derweil, dass 25 Prozent der Tickets für die Gruppenphase für unter 300 US-Dollar angeboten worden seien. «In den USA kann man sich kein College-Spiel ansehen – ganz zu schweigen von einem Profispiel auf einem bestimmten Niveau – für weniger als 300 Dollar. Und das ist die Weltmeisterschaft.» Der Walliser wies zudem auf die Weiterverkaufskultur in den USA hin.

Die Fifa sah sich wegen der Ticketpreise zuletzt harscher Kritik ausgesetzt – es wurde gar eine Klage bei der EU-Kommission eingereicht.