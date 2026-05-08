Nach massiver Kritik an den Transportkosten bei der Fussball-WM im Sommer hat das Verkehrsunternehmen NJ Transit die Preise wieder etwas gesenkt.

Nach Kritik: WM-Transport in New York wird etwas günstiger

Legende: Zielort vieler Fans im Sommer Das MetLife Stadium, wo unter anderem der WM-Final ausgetragen werden wird. Imago/Anadolu Agency

Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück wird während des Turniers statt 150 nun 105 US-Dollar (ca. CHF 80) kosten. Der übliche Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt 12,90 Dollar.

Für jedes der acht WM-Spiele vor den Toren New Yorks, darunter auch dem Final am 19. Juli, werden lediglich 40'000 Zugtickets verfügbar sein. Das Stadion besitzt ein Fassungsvermögen von 82'500 Zuschauern.

Private Sponsoren sollen helfen

Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, habe NJ Transit gebeten, private Sponsoren und andere Finanzierungsquellen zu finden, «um die Kosten der Tickets zu senken», sagte der Chef des Transportunternehmens, Kris Kolluri.

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Zuvor hatte der Weltverband Fifa Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Kosten für den Transport der Fans zurückgewiesen.

New York ist indes nicht allein: In Boston werden 95 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar steigen.

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