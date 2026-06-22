Ägypten gewinnt in der Gruppe G mit 3:1 gegen Neuseeland.

Das Team um Superstar Mohamed Salah dreht das Spiel nach dem Seitenwechsel.

Es ist der erste Sieg an einer Weltmeisterschaft für Ägypten.

Belgien muss sich im anderen Spiel der Gruppe mit einem 0:0 gegen den Iran begnügen.

Die ersten drei Spiele der WM-Gruppe G hatten allesamt ohne Sieger geendet. Diese Serie wurde am frühen Montagmorgen Schweizer Zeit in Vancouver gebrochen. Ägypten bezwang Neuseeland verdient mit 3:1. Es war nicht nur der erste Sieg der Gruppe, sondern auch der erste ägyptische Dreier überhaupt an Weltmeisterschaften.

Dabei hatte es zunächst nicht danach ausgesehen. Ägypten startete zwar mit mehr Ballbesitz, die gefährlicheren Chancen gehörten allerdings Neuseeland. Und das Team von Darren Bazeley ging in der 15. Minute in Führung: Finn Surman wurde bei einem Eckball allein gelassen und konnte zum 1:0 einnicken.

Wende in der zweiten Halbzeit

Die ägyptische Reaktion liess lange auf sich warten. Der Knoten platzte erst in der zweiten Halbzeit. Dann aber gleich dreifach:

58. Minute: Auch das zweite Tor des Spiels fällt durch einen Kopfball. Mostafa Ziko verwertet eine punktgenaue Flanke von Mohamed Hany wuchtig zum 1:1-Ausgleich.

Auch das zweite Tor des Spiels fällt durch einen Kopfball. Mostafa Ziko verwertet eine punktgenaue Flanke von Mohamed Hany wuchtig zum 1:1-Ausgleich. 67. Minute: Der lange blasse Mohamed Salah bringt Ägypten auf die Siegerstrasse. Der 34-Jährige trifft nach einem sehenswerten Doppelpass mit Ziko mit einem Flachschuss zum 2:1.

Der lange blasse Mohamed Salah bringt Ägypten auf die Siegerstrasse. Der 34-Jährige trifft nach einem sehenswerten Doppelpass mit Ziko mit einem Flachschuss zum 2:1. 82. Minute: Der sechs Minuten zuvor eingewechselte Trezeguet führt die Entscheidung herbei. Die neuseeländische Defensive gewährt dem Angreifer bei einem Eckball viel Platz. Salah findet ihn mit seiner Flanke, Trezeguet erzielt mit einem aufgesetzten Kopfball das 3:1.

Wenig später war Schluss. Neuseeland hatte noch eine gefährliche Gelegenheit zum Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. Diese blieb jedoch ungenutzt.

Ägyptens Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Die Nordafrikaner waren besonders nach dem Seitenwechsel die spielbestimmende Mannschaft. Wie schon gegen den Iran konnten die Neuseeländer nach einer Führung nicht den ersehnten ersten WM-Sieg feiern. Diesen mussten sie am Montagmorgen Ägypten überlassen.

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