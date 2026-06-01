Die Frage der Gruppe I ist wohl, wer sich hinter Frankreich für die K.o.-Phase qualifiziert.

Legende: Im Klub war's zuletzt schwierig, was geht mit «Les Bleus»? Frankreichs Captain und Hoffnungsträger Kylian Mbappé. Xavier Laine/Getty Images

Die Kräfteverhältnisse

Der grosse Favorit auf den Gruppensieg heisst Frankreich. Der Weltmeister von 2018 und Finalist von 2022 hat auch in diesem Jahr ein schlagkräftiges Team zusammengestellt. Angeführt wird das Aufgebot des scheidenden Nationalcoachs Didier Deschamps von Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappé.

Aber auch sonst kann sich die Offensive sehen lassen: Das PSG-Trio Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Désiré Doué sowie Bayern-Angreifer Michael Olise sorgen bei gegnerischen Trainern für Kopfschmerzen.

Hinter Frankreich sticht mit Norwegen das zweite europäische Team der Gruppe direkt ins Auge. Zum ersten Mal seit 1998 sind die Nordländer wieder an einer Weltmeisterschaft mit dabei. Angeführt von Captain Martin Ödegaard und Sturmtank Erling Haaland gilt Norwegen als Team, das man auf der Rechnung haben muss. Mit 8 Siegen aus 8 Partien waren die Norweger geradezu durch die Qualifikation geflogen.

Nicht zu unterschätzen ist definitiv auch der Senegal. Die Westafrikaner erreichten 2022 den Achtelfinal und überzeugten am letzten Afrika Cup, als ihnen der Titel erst im Nachhinein aberkannt wurde. Nun sind sie auf Genugtuung aus.

Als grosser Aussenseiter geht der Irak ins Rennen. Mit der zweiten WM-Teilnahme der Geschichte hat das Team bereits für grosse Freude im Land gesorgt. Ein Vorstoss in die K.o.-Phase wäre eine Überraschung.

Die Partien

Dienstag, 16.6. – 21:00 Uhr: Frankreich – Senegal (New York, New Jersey)

(New York, New Jersey) Mittwoch, 17.6. – 00:00 Uhr: Irak – Norwegen (Boston)

(Boston) Montag, 22.6. – 23:00 Uhr: Frankreich – Irak (Philadelphia)

(Philadelphia) Dienstag, 23.6. – 02:00 Uhr: Norwegen – Senegal (New York, New Jersey)

(New York, New Jersey) Freitag, 26.6. – 21:00 Uhr: Norwegen – Frankreich (Boston)

(Boston) Freitag, 26.6. – 21:00 Uhr: Senegal – Irak (Toronto)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Kylian Mbappé (27/Frankreich/Real Madrid). Erst 27-jährig ist Mbappé, dennoch hat er schon viel WM-Erfahrung vorzuweisen. Zwei Finals hat er schon bestritten, vier Treffer hat er dabei erzielt. Er weiss ganz genau, wie man an einer WM Tore schiesst. Nach einer nicht einfachen Saison bei Real Madrid will er genau das erneut beweisen. Bildquelle: IMAGO / PRESSE SPORTS. 1 / 8 Legende: Kylian Mbappé (27/Frankreich/Real Madrid) Erst 27-jährig ist Mbappé, dennoch hat er schon viel WM-Erfahrung vorzuweisen. Zwei Finals hat er schon bestritten, vier Treffer hat er dabei erzielt. Er weiss ganz genau, wie man an einer WM Tore schiesst. Nach einer nicht einfachen Saison bei Real Madrid will er genau das erneut beweisen. IMAGO / PRESSE SPORTS

Bild 2 von 8. N'Golo Kanté (35/Frankreich/Fenerbahce). Ja, er ist immer noch dabei. Mit seinen 35 Jahren ist Kanté der älteste Spieler in Frankreichs Kader. Der Mittelfeldspieler ist nach einem Abstecher nach Saudi-Arabien im Februar nach Europa zurückgekehrt und spielt nun bei Fenerbahce. Bildquelle: IMAGO / NurPhoto. 2 / 8 Legende: N'Golo Kanté (35/Frankreich/Fenerbahce) Ja, er ist immer noch dabei. Mit seinen 35 Jahren ist Kanté der älteste Spieler in Frankreichs Kader. Der Mittelfeldspieler ist nach einem Abstecher nach Saudi-Arabien im Februar nach Europa zurückgekehrt und spielt nun bei Fenerbahce. IMAGO / NurPhoto

Bild 3 von 8. Erling Haaland (25/Norwegen/Manchester City). In jedem (!) Spiel der WM-Qualifikation hat der Stürmer eingenetzt. Insgesamt kam er in den 8 Quali-Partien auf 16 Treffer. Gegen Moldawien traf er gleich fünffach. Jetzt kommt der Superstürmer zu seinem WM-Debüt. Bildquelle: IMAGO / Gonzales Photo. 3 / 8 Legende: Erling Haaland (25/Norwegen/Manchester City) In jedem (!) Spiel der WM-Qualifikation hat der Stürmer eingenetzt. Insgesamt kam er in den 8 Quali-Partien auf 16 Treffer. Gegen Moldawien traf er gleich fünffach. Jetzt kommt der Superstürmer zu seinem WM-Debüt. IMAGO / Gonzales Photo

Bild 4 von 8. Örjan Nyland (35/Norwegen/Sevilla). Der Goalie ist im Nationalteam gesetzt, bei seinem Klub Sevilla aber nur Ersatz. Der 35-Jährige bringt einiges an Erfahrung mit. Trotzdem könnte die Torhüterposition eine norwegische Schwachstelle sein. Bildquelle: IMAGO / NurPhoto. 4 / 8 Legende: Örjan Nyland (35/Norwegen/Sevilla) Der Goalie ist im Nationalteam gesetzt, bei seinem Klub Sevilla aber nur Ersatz. Der 35-Jährige bringt einiges an Erfahrung mit. Trotzdem könnte die Torhüterposition eine norwegische Schwachstelle sein. IMAGO / NurPhoto

Bild 5 von 8. Sadio Mané (34/Senegal/Al-Nassr). Der ehemalige Liverpool- und Bayern-Angreifer kickt mittlerweile in Saudi-Arabien. Im Nationalteam ist er aber weiterhin eine wichtige Stütze. Bei seiner letzten WM gilt er als Führungsspieler. Bildquelle: IMAGO / Shengolpixs. 5 / 8 Legende: Sadio Mané (34/Senegal/Al-Nassr) Der ehemalige Liverpool- und Bayern-Angreifer kickt mittlerweile in Saudi-Arabien. Im Nationalteam ist er aber weiterhin eine wichtige Stütze. Bei seiner letzten WM gilt er als Führungsspieler. IMAGO / Shengolpixs

Bild 6 von 8. Iliman Ndiaye (26/Senegal/Everton). Der Offensivspieler kommt mit dem Selbstvertrauen von 6 Toren und 3 Assists in der abgelaufenen Saison in der Premier League an die WM. Zudem ist er mit einem Marktwert von fast 50 Millionen Franken der wertvollste Spieler des Kaders. Bildquelle: IMAGO / Shengolpixs. 6 / 8 Legende: Iliman Ndiaye (26/Senegal/Everton) Der Offensivspieler kommt mit dem Selbstvertrauen von 6 Toren und 3 Assists in der abgelaufenen Saison in der Premier League an die WM. Zudem ist er mit einem Marktwert von fast 50 Millionen Franken der wertvollste Spieler des Kaders. IMAGO / Shengolpixs

Bild 7 von 8. Amir Al-Ammari (28/Irak/Cracovia). Der Mittelfeldspieler war mit einem verwandelten Elfmeter zum 2:1-Siegtor der Held beim entscheidenden WM-Qualifikationssieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Beim polnischen Erstligisten Cracovia aus Krakau spielt er mit dem Genfer Maxime Dominguez zusammen. Bildquelle: IMAGO / Anadolu Agency. 7 / 8 Legende: Amir Al-Ammari (28/Irak/Cracovia) Der Mittelfeldspieler war mit einem verwandelten Elfmeter zum 2:1-Siegtor der Held beim entscheidenden WM-Qualifikationssieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Beim polnischen Erstligisten Cracovia aus Krakau spielt er mit dem Genfer Maxime Dominguez zusammen. IMAGO / Anadolu Agency

Bild 8 von 8. Ali Al-Hamadi (24/Irak/Luton Town). Der Stürmer ist mit einem Marktwert von 1,5 Millionen Franken der am besten bewertete Akteur im ganzen Kader. Fünf Mal hat er im Nationalteam schon eingenetzt. In der abgelaufenen Meisterschaft war er aber vor allem Ergänzungsspieler. Bildquelle: IMAGO / PRESSE SPORTS. 8 / 8 Legende: Ali Al-Hamadi (24/Irak/Luton Town) Der Stürmer ist mit einem Marktwert von 1,5 Millionen Franken der am besten bewertete Akteur im ganzen Kader. Fünf Mal hat er im Nationalteam schon eingenetzt. In der abgelaufenen Meisterschaft war er aber vor allem Ergänzungsspieler. IMAGO / PRESSE SPORTS Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Fortsetzung

Der Sieger der Gruppe I trifft im Sechzehntelfinal auf einen drittplatzierten aus den Gruppen C,D,F,G oder H. Der Gruppenzweite misst sich mit dem Zweiten der Gruppe E. Kommt der Gruppendritte weiter, geht's gegen den Sieger der Gruppe A,B,D,G,K oder L.

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