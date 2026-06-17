Norwegen gewinnt bei der Rückkehr auf die WM-Bühne in der Gruppe I mit 4:1 gegen den Irak.

Starspieler Erling Haaland trifft in der ersten Halbzeit doppelt.

Im anderen Spiel der Gruppe I gewinnt Frankreich mit 3:1 gegen den Senegal.

Im ersten WM-Spiel seit 1998 zeigten die Norweger gegen den Irak eindrücklich, was sie auszeichnet: die starke Offensive um Knipser Erling Haaland. Der 25-jährige Stürmer führte sein Team mit einem Doppelpack zum Sieg. Es waren im 51. Länderspiel die Tore 56 und 57 für Haaland – eine überragende Bilanz.

Doch auch die Schwächen Norwegens offenbarten sich im Boston-Stadion. Die Defensive präsentierte sich wiederholt fehleranfällig. Beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Aymen Hussein in der 39. Minute standen drei Verteidiger um den Angreifer herum. Dieser kam dennoch frei zum Kopfball und konnte einnetzen.

Haaland mit dem 2:1

Die irakische Freude währte allerdings nur rund vier Minuten. Kurz vor der Pause preschte Haaland einem zu kurz geratenen Rückpass hinterher. Goalie Jalal Hassan schien das Tempo des ManCity-Stürmers zu unterschätzen. Er wartete auf den Ball – und büsste für seine Passivität.

Haaland kam vor Hassan an die Kugel und bugsierte diese zum 2:1 über die Linie. Nach seinem Führungstor in der 29. Minute war es bereits sein zweiter Treffer der Partie. Damit schrieb Haaland Geschichte: Er avancierte zum ersten norwegischen Spieler, der an einer WM einen Doppelpack schnürte.

Joker treffen in der 2. Halbzeit

Nachdem die Iraker in der ersten Halbzeit gut dagegengehalten hatten, ging ihnen nach dem Seitenwechsel die Kraft aus. Sie generierten nur noch selten Torgefahr, Norwegen hatte das Geschehen unter Kontrolle – und konnte die Partie in der 76. Minute vorentscheiden.

Kurz nach seiner Einwechslung stellte Leo Östigard seine Kopfballstärke unter Beweis. Er stieg im Strafraum am höchsten und erhöhte auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte mit Kristian Thorstvedt ebenfalls ein Joker: Der Mittelfeldspieler erzielte in der 96. Minute nach einer chaotischen Situation im irakischen Fünfmeterraum das 4:1.

So geht es weiter

In der zweiten Runde der Gruppe bekommt es der Irak am nächsten Montag um 23 Uhr Schweizer Zeit mit Frankreich zu tun. Norwegen trifft in der Nacht auf Dienstag auf den Senegal.

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