Die Bernerinnen stehen in der K.o.-Phase des Europa Cup, GC bleibt in Amsterdam trotz Schlussoffensive hängen.

Legende: Sprung in die Achtelfinals Malaurie Granges (l.) und die YB Frauen. Freshfocus/Nikola Kristic

Nach dem 2:0-Heimsieg im Hinspiel entschieden die Schweizer Meisterinnen auch das Rückspiel gegen den bosnischen Rekordchampion SFK 2000 Sarajevo für sich. Sie gewannen auswärts 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Jana Kohler (89.). Dabei profitierte sie von einer Unsicherheit der gegnerischen Torhüterin.

Welcher Gegner auf die Bernerinnen in der nächsten Runde wartet, entscheidet die Auslosung am Freitag um 13:00 Uhr am Uefa-Hauptsitz in Nyon. Die Achtelfinals werden am 11./12. (Hinspiele) und 19./20. November (Rückspiele) ausgetragen.

GC nach Horrorstart out

Für GC ist die europäische Reise nach der 2. Qualifikationsrunde beendet. Nach dem 0:0 im Hinspiel im Letzigrund mussten sich die Zürcherinnen in Amsterdam Ajax 1:2 beugen. Nach einem schlecht verteidigten Eckball (5.) und gleich zwei Stockfehlern in der Defensive (16.) legten die Niederländerinnen früh mit 2:0 vor. Nicole Arcangelis später Anschlusstreffer – eine Flanke, die direkt ins Tor segelte (89.) – lancierte eine Schlussoffensive, die indes nicht von Erfolg gekrönt war.