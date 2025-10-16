Die Frauen der Young Boys stehen im Achtelfinal des neu geschaffenen Europa Cup, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb im Klubfussball.

Legende: Sprung in die Achtelfinals Malaurie Granges (l.) und die YB Frauen. Freshfocus/Nikola Kristic

Nach dem 2:0-Heimsieg im Hinspiel entschieden die Schweizer Meisterinnen auch das Rückspiel gegen den bosnischen Rekordchampion SFK 2000 Sarajevo für sich. Sie gewannen auswärts 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Jana Kohler in der 89. Minute, rund eine halbe Stunde nach ihrer Einwechslung. Dabei profitierte sie von einer Unsicherheit der gegnerischen Torhüterin.

Welcher Gegner auf die Bernerinnen in der nächsten Runde wartet, entscheidet die Auslosung am Freitag um 13.00 Uhr am Uefa-Hauptsitz in Nyon. Die Achtelfinals werden am 11./12. November (Hinspiele) und 19./20. November (Rückspiele) ausgetragen.

Am Donnerstagabend ist mit GC ein weiterer Schweizer Vertreter im Einsatz. Die Zürcherinnen messen sich auswärts mit Ajax (0:0 im Hinspiel)