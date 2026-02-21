Die Bernerinnen eliminieren den FC Basel im Cup-Halbfinal. Audrey Remy gelingt in der 109. Minute der goldene Treffer.

Legende: Jubelt über den 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung Maja Jelcic. Freshfocus/Claudio De Capitani

Die amtierenden Schweizer Meisterinnen aus Bern spielen im März um ihren insgesamt 16. Cupsieg. Im Halbfinal setzten sie sich gegen Basel mit 2:1 nach Verlängerung durch. Für die Entscheidung war in der 109. Minute Audrey Remy zuständig gewesen. Die 24-Jährige traf nach einem Pfostenschuss von Maja Jelcic sicher über FCB-Torfrau Selina Wölfle hinweg ins Netz.

Eckball-Tor von YB

YB war im Stadion Wankdorf nach 17 Minuten und einem Treffer von FCB-Captain Coumba Sow mit 0:1 in Rückstand geraten. Die 58-fache Nationalspielerin traf nach einem Alleingang mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in die linke hohe Ecke. Die Antwort der Gastgeberinnen folgte in der 36. Minute, als Lisa Josten einen Eckball direkt zum Ausgleich verwandelte.

Im Cupfinal am 29. März treffen die Bernerinnen auf der Schützenwiese in Winterthur entweder auf die Titelverteidigerinnen vom FC Zürich oder Servette Chênois. Die beiden Teams duellieren sich im anderen Cup-Halbfinal am Sonntag.