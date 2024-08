Crnogorcevic: Siegreich in den USA angekommen

Legende: Erstmals für Seattle am Ball Ana Maria Crnogorcevic (rechts) hat nach ihrem Übersee-Transfer erste Einsatzminuten gesammelt. imago images/Stephen Brashear

310 Tage vor Beginn der Heim-EM hat Ana Maria Crnogorcevic in ihrer neuen sportlichen Heimat erste Spuren hinterlassen. Die Offensivkraft bestritt in der National Women’s Soccer League (NWSL) gegen die Gäste aus North Carolina ihre Feuertaufe für die Franchise Seattle Reign. Die 33-Jährige stand bis zur 75. Minute in der Startelf.

In der NWSL war Crnogorcevic zuletzt 2019 engagiert gewesen, damals für den Portland Thorns FC. In der Zwischenzeit erlebte sie 4 gute und sportlich erfolgreiche Jahre bei Barcelona sowie zuletzt eine harzige Saison für Atletico Madrid.

Bachmann fehlte gegen Orlando Box aufklappen Box zuklappen Ramona Bachmann, die zweite Schweizer Natispielerin in der NWSL, war beim 17. Meisterschafts-Spiel von Houston Dash abwesend. Die Texanerinnen mussten sich zu Hause den Spitzenreiterinnen aus Orlando knapp mit 0:1 beugen.

Die Erlösung wurde zur Geduldsprobe

Den ersten Seattle-«Dreier» seit Anfang Mai – nach zuletzt 9 erfolglosen Versuchen – erlebte die Thunerin von der Bank aus. So hatte sie beim Siegtreffer der eingewechselten Emeri Adames in der Nachspielzeit (97. Minute!) bereits ausgestempelt.

Bis zu ihrer Auswechslung hatte die Schweizerin nach einer zurückhaltenden und wenig zwingenden 1. Halbzeit ihres Teams vereinzelt auch Aktionen in der Offensive.