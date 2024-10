«Es läuft zwar von Spiel zu Spiel besser, aber ich bin noch nicht auf demselben Niveau wie vor meiner Verletzung», sagt Iman Beney. Dennoch hat die 18-jährige YB-Stürmerin in 7 Meisterschaftseinsätzen bereits 4 Treffer erzielt. Noch nicht in Topform und doch Rang 4 in der Torschützenliste: Das sagt einiges aus über das grosse Talent der Romande.

Auch Nati-Trainerin Pia Sundhage erwartet viel von Beney. Die Schwedin würdigte bei der Bekanntgabe des Aufgebots für die kommenden Testspiele am Montag insbesondere Beneys Stärke in Eins-gegen-Eins-Situationen sowie ihre Schusstechnik: «Das wäre sehr nützlich im Nationalteam.»

00:38 Video Sundhage: «Schauen, wie sie mit dem Druck umgeht» Aus Sport-Clip vom 14.10.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

«Frei in meinem Kopf»

Nun wolle sie schauen, wie Beney mit dem Druck im Nationalteam umgehe, so Sundhage. Genau diesen stellt die Stürmerin in Abrede: «Ich mache mir keinen Druck. Ich mache, was ich kann. Wenn's klappt, ist gut. Wenn nicht, dann klappt's eben nicht», so die 18-Jährige, die am Samstag in der Women's Super League mit YB bei GC antritt.

Beneys Unbeschwertheit hat offensichtlich auch nicht unter ihrem Kreuzbandriss gelitten, den sie sich im vorletzten Testspiel vor der WM 2023 zugezogen hatte. «Ich bin frei in meinem Kopf und denke nicht an die Verletzung», betont die Walliserin. Vor Sundhages Aufgebot sei sie ohne Erwartung gewesen, deshalb habe sie sich sehr darüber gefreut.

Beney, die bislang eine Halbzeit im Nationaldress bestritt (beim 3:3 gegen Sambia im Juni 2023), räumt aber ein, dass die ersten drei Monate nach dem Kreuzbandriss schwierig gewesen seien. «Ich konnte nichts tun und habe jeweils bis 17 Uhr gewartet, um in die Physiotherapie gehen zu können.» Danach sei es besser geworden.

Beneys Vater: Geteiltes Leid und Tipps

Geholfen hätten ihr in dieser Zeit viele – Familie, Klub, Trainer, Mitspielerinnen. Beney strich die Gespräche mit dem Physiotherapeuten sowie die Tipps von Vater Nicolas heraus, der sich vor 20 Jahren als Torhüter des FC Wil ebenfalls einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Gelernt hat sie in ihrer Leidenszeit nach eigenen Aussagen auch einiges – für Prüfungen in der Schule, aber auch über ihren Körper: «Ich weiss jetzt, wann ich müde bin, das Training abbrechen sollte oder wann ich zum Beispiel eine Massage oder einfach Regenerationszeit benötige.»