In der zweiten Runde des Europa Cups treffen die GC Frauen auf Ajax Amsterdam. Ein grosser Name, der Erinnerungen weckt.

Legende: Freuen sich auf das nächste europäische Abenteuer Die GC Frauen. Freshfocus/Urs Lindt

Edwin van der Sar erstarrte zur Salzsäule, als Murat Yakins Strich aus grosser Distanz am 25. September 1996 den Weg ins Tor fand. Der legendäre niederländische Keeper wurde übertölpelt, GC entführte beim 1:0 in der Champions League sensationell 3 Punkte aus Amsterdam. Gegen ein Ajax, das den Wettbewerb ein Jahr zuvor noch gewonnen hatte.

29 Jahre danach sind die GC Frauen an der Reihe: Sie treffen im Europa Cup auf Ajax. Am Mittwoch steht im Letzigrund das Hinspiel der 2. Runde an, am 16. Oktober steigt auswärts das Rückspiel.

Spitse als Aushängeschild

Es ist das Kräftemessen des Schweizer Vizemeisters mit dem 3. der letzten Saison in der Eredivisie. Bekanntester Name im Ajax-Kader ist Sherida Spitse. Die 35-Jährige hat fast 250 Länderspiele für die Niederlande absolviert. GC tankte am Freitag mit dem 2:1 über YB, das im gleichen Wettbewerb auf Sarajevo trifft, Selbstvertrauen.

Eine Motivationsspritze von Yakin per Videobotschaft verbreitete GC über Instagram: «Geniesst den Moment und glaubt daran», liess der Nati-Trainer der Männer ausrichten.