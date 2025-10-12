Legende: Jubeltraube nach dem Sieg Die Freiburger Spielerinnen erleben im Dreisamstadion einen erfolgreichen Nachmittag. imago images/Eibner

Insgesamt 9 Schweizerinnen stehen bei Freiburg (6) und Frankfurt (3) unter Vertrag. Beim Duell in der deutschen Bundesliga kamen 6 davon zum Einsatz. Das bessere Ende behielten im Dreisamstadion die Gastgeberinnen, die das «Jubiläumsspiel» vor 8700 Fans mit 3:2 für sich entschieden. Die Frauensektion des Klubs feiert 2025 ihr 50-jähriges Bestehen.

Vom Schweizer Sextett machte Géraldine Reuteler auf sich aufmerksam. Sie bereitete das 1:0 Frankfurts durch Nicole Anyomi in der 20. Minute vor. Die Gäste, bei denen auch Nadine Riesen in der Startelf stand, gingen in der zweiten Halbzeit ein zweites Mal in Führung, liessen sich die Butter aber noch vom Brot nehmen. Selina Vobian (78./87., Handelfmeter) führte mit einem Doppelschlag die Freiburger Wende herbei.

Julia Stierli spielte beim SC in der Innenverteidigung durch. Leela Egli, Aurélie Csillag und Alena Bienz wurden eingewechselt. Dank dem vierten Saisonsieg hält Freiburg den Anschluss an die zweitplatzierten Wolfsburgerinnen (je 13 Punkte). Leader ist Bayern München mit 16 Zählern.