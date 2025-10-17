Legende: Kennen ihre nächsten Gegnerinnen Die YB Frauen. Nikola Kristic/freshfocus

Am Donnerstagabend hat YB mit einem 1:0-Sieg auswärts in Sarajevo die Achtelfinal-Qualifikation für den Women's Europa Cup perfekt gemacht. Am Freitag wurden nun die Paarungen ausgelost. Für die Bernerinnen steht eine Reise nach Tschechien bevor, Gegner ist Sparta Prag.

Die Tschechinnen hatten sich in der Qualifikation klar mit 5:0 gegen Ferencvaros Budapest durchgesetzt. Das Hinspiel in Prag findet am 11./12. November statt, das Rückspiel in Bern steigt am 19./20. November. Sollte sich YB durchsetzen, geht es im Viertelfinal gegen die Siegerinnen aus dem Duell zwischen Anderlecht und Austria Wien.

Schweizer Duell

Im Achtelfinal kommt es ebenfalls zum Duell zwischen PSV Eindhoven und Eintracht Frankfurt. Riola Xhemaili wird mit den Niederländerinnen damit auf ihre Nati-Teamkolleginnen Nadine Riesen, Géraldine Reuteler und Noemi Ivelj treffen.