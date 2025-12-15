Während die hiesige Liga bereits in der Winterpause ist, waren die Schweizerinnen im Ausland am Wochenende rege im Einsatz.

Legende: Spielt von Beginn an Sydney Schertenleib. Imago Images/NurPhoto

Spanien: Schertenleib mit Assist

Beim 5:1-Sieg des FC Barcelona gegen Badalona stand Sydney Schertenleib wie zuletzt häufiger in der Startelf. Tief in der Nachspielzeit lieferte die 18-Jährige dann noch den Assist zum letzten Goal des Abends.

Niederlande: Deutlicher Sieg für Xhemailis PSV

Im Cup qualifizierten sich die PSV Vrouwen souverän für die Viertelfinals. Gegen Rijnvogels gelang dem Team mit Riola Xhemaili ein 7:0-Erfolg. Die Solothurnerin assistierte in der ersten Halbzeit zum 3:0, ehe sie zehn Minuten vor Schluss selbst zum 6:0 traf.

Frankreich: Terchoun sichert ihrem Team den Punkt

In Frankreich spielte Meriame Terchoun mit Dijon 1:1-Unentschieden gegen Lens. Die 30-Jährige traf 15 Minuten vor Schluss zum Ausgleich und sicherte ihrem Team so einen Punkt.

England: Peng ohne Gegentor

Weil Hannah Hampton, die Stammgoalie von Chelsea, verletzt ausfällt, darf Livia Peng momentan den Kasten der amtierenden Meisterinnen hüten. Beim 3:0-Sieg gegen Brighton zeigte die Bündnerin mehrere Paraden und verhinderte einen Gegentreffer.