In Muri wurden am Mittwoch die Cup-Viertelfinals ausgelost. Es sind nur noch Klubs aus der Women's Super League dabei.

Legende: In der Meisterschaft eine klare Sache Das letzte Kantonsderby gegen Thun entschied YB mit 4:1 für sich. Freshfocus/Claudio De Capitani

In den letzten 25 Jahren war im Schweizer Cup der Frauen jeweils immer mindestens ein Unterklassiger im Viertelfinal vertreten. In dieser Saison ist dies anders, sämtliche noch vertretenen Klubs spielen in der Women's Super League und kennen sich dementsprechend bestens.

Die Auslosung in Muri ergab ein Kantonsderby. In diesem treffen die Young Boys, die im Achtelfinal gegen GC gewannen, auf die Frauen des FC Thun. Zudem misst sich Vorjahresfinalist Basel auswärts mit dem FC St. Gallen. Servette tritt im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona an. Die Cupsiegerinnen 2025 vom FC Zürich spielen auswärts gegen den FC Luzern.

Auch Halbfinal-Affichen ausgelost

Ausgetragen werden die Partien am 13. und 14. Dezember. Die Halbfinals finden dann am 21. und 22. Februar 2026 statt. In diesen wird der Sieger der Partie YB gegen Thun auf jenen des Spiels St. Gallen gegen Basel treffen. Der zweite Halbfinal findet zwischen den Gewinnerinnen des Spiels FC Luzern gegen Zürich und Servette gegen Rapperswil statt.