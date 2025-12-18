In Nyon wurde am Donnerstag die K.o.-Phase der Women's Champions League ausgelost. Es kommt auch zu einem Schweizer Duell.

Legende: Will mit den Wölfinnen in der Champions League abheben Smilla Vallotto. Imago/Jan Hübner

Gegen ihre Schweizer Nati-Kollegin Livia Peng (Chelsea) hatte Smilla Vallotto mit Wolfsburg am Mittwoch den Kürzeren (1:2) gezogen, die Deutschen verpassten so die direkte Viertelfinal-Qualifikation in der Women's Champions League. Nun ist klar, dass es auch in den Playoffs zu einem Schweizer Duell kommt: Es wartet Juventus Turin mit Lia Wälti und Viola Calligaris.

Die Hinspiele finden am 11. oder 12. Februar statt, die Rückspiele eine Woche darauf. Auf das Siegerteam wartet in den Viertelfinals OL Lyonnes.

Schertenleib und Peng dürfen noch warten

Barcelona mi Sydney Schertenleib steht bereits in der Runde der letzten 8 und misst sich dort entweder mit Atletico Madrid oder Manchester United. Pengs Chelsea bekommt es mit dem Sieger des Duells Arsenal – Leuven (BEL) zu tun. Die Viertelfinals stehen Anfang April an.