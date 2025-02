Legende: Ihr Weg in den CL-Halbfinal führt über die «Königlichen» Lia Wälti mit Arsenal. imago images/Paul Terry Sportimage

Am Freitagmittag wurden die Viertel- und Halbfinals der Women's Champions League in Nyon ausgelost. Nati-Captain Lia Wälti und ihr Klub Arsenal bekamen eine vermeintlich machbare Aufgabe zugelost. Die 31-Jährige bekommt es im Viertelfinal mit Real Madrid zu tun.

Die Gruppenphase hatten die Londonerinnen problemlos überstanden und konnten jedes Gruppenspiel gewinnen. Dabei liessen sie unter anderem Bayern München und Juventus Turin hinter sich.

Barcelona gegen deutschen Vertreter

Der amtierende Champions-League-Sieger Barcelona mit der 18-jährigen Sydney Schertenleib muss zur erneuten Titelverteidigung Wolfsburg aus dem Weg räumen. Gegner in einem möglichen Halbfinal ist der Gewinner zwischen Manchester City und Chelsea.

Aufgrund der gezogenen Paarungen der Halbfinals ist ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Schweizerinnen erst im Final möglich.

Die Viertelfinal-Duelle im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Real Madrid – Arsenal

Bayern München – Olympique Lyon

Manchester City – Chelsea

Wolfsburg – Barcelona

Die Hinspiele der Viertelfinals finden am 18./19. März statt, die Rückspiele eine Woche später am 26./27 März. Das Endspiel steigt am 24. Mai im Estádio José Alvalade in Lissabon.