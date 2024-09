Legende: Trifft mit ihren Teamkolleginnen auf 2 weitere Schweizerinnen Lia Wälti. Imago/Shutterstock

Nati-Kapitänin Lia Wälti, die am Donnerstag nach überstandener Knie-Verletzung bei ihrem Startelf-Comeback sogleich die Wende im CL-Playoff gegen Häcken eingeleitet hatte, hat mit Arsenal eine happige Gruppe erwischt. Die Auslosung in Nyon ergab am Freitag Duelle mit Bayern München, Juventus Turin und Valerenga aus Oslo. Bei der «Alten Dame» stehen mit Viola Calligaris und Alisha Lehmann 2 Nati-Kolleginnen Wältis unter Vertrag.

9 Schweizerinnen in der Gruppenphase

Auch beim zweiten italienischen Team in der Gruppenphase – der AS Roma – figurieren 2 Schweizerinnen im Kader. Die Römerinnen hatten am Donnerstag Servette Chênois' CL-Träume besiegelt und treffen in der Gruppe A nun auf Olympique Lyon, Wolfsburg und Galatasaray Istanbul. Alayah Pilgrim und Eseosa Aigbogun kamen diese Saison allerdings noch auf keine Einsatzminuten.

Die zweifachen Titelverteidigerinnen aus Barcelona mit der 17-jährigen Neo-Nati-Spielerin Sydney Schertenleib bekommen es mit Manchester City, Hammarby aus Stockholm und St. Pölten zu tun. Mit Smilla Vallotto bei den Schwedinnen und Ella Touon sowie Isabelle Meyer bei den Österreicherinnen hoffen dabei weitere Schweizerinnen auf Einsätze.

Die Gruppen in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Gruppe A: Olympique Lyon, VfL Wolfsburg, AS Roma (mit Alayah Pilgrim und Eseosa Aigbogun), Galatasaray Istanbul Gruppe B: Chelsea, Real Madrid, Twente Enschede, Celtic Glasgow Gruppe C: Bayern München, Arsenal (mit Lia Wälti), Juventus Turin (mit Viola Calligaris und Alisha Lehmann), Valerenga Gruppe D: Barcelona (mit Sydney Schertenleib), Manchester City, St. Pölten (mit Ella Touon und Isabelle Meyer), Hammarby (mit Smilla Vallotto)

Der Modus

In den 4 Vierergruppen treffen alle Teams zuhause und auswärts auf ihre 3 Konkurrentinnen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich dabei für den Viertelfinal. Los geht's am 8. Oktober mit dem 1. Spieltag. Der Final findet Ende Mai in Lissabon statt.