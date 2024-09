Legende: Zurück auf dem Platz Lia Wälti. IMAGO / PA Images

Eine Knieverletzung hatte Lia Wälti seit Mitte März ausser Gefecht gesetzt. Die Kapitänin der Schweizer Nati verpasste sie nicht nur die gesamte EM-Qualifikation, sondern auch den Saisonauftakt mit Arsenal. Noch vor einem Monat war der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ungewiss.

Nun hat sich die 31-Jährige eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Rückspiel der Champions-League-Quali gegen BK Häcken stand Wälti zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf. In der 23. Minute zahlte sie das entgegengebrachte Vertrauen eindrucksvoll zurück: Aus rund 30 Metern traf Wälti per Lattenunterkante zum 1:0 für die Engländerinnen. Dank einem 4:0 machte Arsenal die 0:1-Hypothek wett und qualifizierte sich für die «Königsklasse».

Calligaris schlägt Ex-Klub

Nach einjähriger Absenz spielen auch die Frauen von Juventus Turin wieder europäisch. Die Italienerinnen setzten sich mit dem Gesamtskore von 5:2 deutlich gegen PSG durch. Während Juventus' Viola Calligaris gegen ihren Ex-Klub durchspielte, kam ihre Teamkollegin Alisha Lehmann nicht zum Einsatz.