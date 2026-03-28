Mirjam Berz ist eine YB-Legende und hat vor allem im Cup unglaubliche Zahlen vorzuweisen.

Sie trug ihre Gegnerinnen auf dem Buckel herum

Erst mit 17 Jahren fand die ehemalige Landhockey-Spielerin Mirjam Berz 1989 zum Fussball – und das eher zufällig über eine Teamkollegin. Nur 2 Jahre später durfte die Innenverteidigerin bereits ihre erste Cuptrophäe in die Höhe stemmen.

«Ich kann mich noch gut erinnern», blickt die heute 53-Jährige zurück. «Ich war damals schon kräftiger und habe andere Spielerinnen auf dem Buckel herumgetragen.»

Cups, Meisterschaften – und Fussballerin des Jahres

Bis ins Jahr 2001 sollte Berz mit dem Frauenfussballclub Bern (später «YB Frauen») insgesamt in 13 Cupfinals stehen und 9 Titel gewinnen – beides absolute Rekordwerte im Schweizer Frauenfussball.

Nebenbei sammelte die 26-fache Schweizer Nationalspielerin auch noch 6 Meistertitel mit den Bernerinnen und wurde 2001 zur Schweizer Fussballerin des Jahres gewählt.

Noch heute ist Berz plauschmässig in der 3. Liga aktiv und sieht den Frauenfussball auf gutem Weg: «Die Anerkennung hat sich in die richtige Richtung entwickelt.»

Quelle: www.fussball-schweiz.ch