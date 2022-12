Bisher haben die FCZ Frauen in der Champions League noch keinen Exploit geschafft. In Lyon nehmen sie einen neuen Anlauf.

FCZ Frauen in der CL: Hilft die grosse Bühne?

Bewährungsprobe in Lyon

Legende: 2015 erbauter Fussballtempel Das neue Stadion von Olympique Lyon löste das altehrwürdige Stade de Gerland ab. Hier treten die FCZ Frauen gegen die Titelträgerinnen der Champions League an. imago images/Cover-Images

Im drittgrössten Stadion Frankreichs wollen die FCZ Frauen am Mittwochabend ihre magere Bilanz in der Champions League aufpolieren. Das Stadion in Lyon hat ein Fassungsvermögen von knapp 60'000 Menschen.

Gefüllt sein wird es nicht: Zum ersten Spiel der französischen Titelverteidigerinnen gegen Arsenal (1:5) kamen 8000 Fans. Etwas mehr als die 2000, die sich zum Hinspiel gegen den FCZ vor zwei Wochen in Schaffhausen einfanden, dürften es aber schon sein.

Tabelle Gruppe C nach 3 Spieltagen

Rang Team Punkte Tordifferenz 1 Arsenal 7 9:3 2 Juventus 5 4:2 3 Lyon 4 5:6 4 Zürich 0 1:8

Das Team von Inka Grings war mit dem 0:3 noch gut bedient. Nur Goalie Seraina Friedli war es zu verdanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Nach dem 2:0 über Rapperswil-Jona am Samstag überwintern die Zürcherinnen in der heimischen Liga als Zweite und können bis zum Jahresende den Fokus voll auf die verbleibenden drei Gruppenspiele in der Königsklasse legen.

Lyon ist derweil in bestechender Form: Das 1:5 gegen Arsenal ist die bisher einzige Niederlage in dieser Saison.

FCZ-Resultate und -Spielplan in der CL-Gruppe C Box aufklappen Box zuklappen 19. Oktober: FCZ Frauen – Juventus Turin 0:2

27. Oktober: Arsenal WFC – FCZ Frauen 3:1

24. November: FCZ Frauen – Olympique Lyon 0:3

7. Dezember: Olympique Lyon – FCZ Frauen

15. Dezember: Juventus Turin – FCZ Frauen

21. Dezember: FCZ Frauen – Arsenal WFC