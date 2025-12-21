Legende: Läuft kurz vor Weihnachten zur Hochform auf Leela Egli. IMAGO / STEINSIEK.CH

Der SC Freiburg hat in der Bundesliga der Frauen am 14. Spieltag den 7. Sieg gefeiert. Beim 3:0 über Werder Bremen hätte man durchaus auf den Gedanken kommen können, das SC stehe für «Schweizer Club». Denn alle Tore gingen auf das Konto von Schweizer Nationalspielerinnen.

Egli mittendrin

Besonders auffällig war dabei Leela Egli. Sie schnürte in der 34. und 43. Minute einen Doppelpack. In der 80. Minute bereitete sie den Kopfballtreffer von Landsfrau Svenja Fölmli vor. Mit Aurelie Csillag (64.), Alena Bienz und Julia Stierli (beide 78.) wurde zudem ein weiteres Trio aus der Schweiz bei den Breisgauerinnen eingewechselt. Freiburg beendete damit eine beachtliche Serie: Die Werderanerinnen waren zuvor 7 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage geblieben.

Es waren nicht die ersten Schweizer Treffer an diesem Wochenende: Am Freitag hatte Géraldine Reuteler bei Frankfurts 4:1-Sieg in Essen mit einem Kopfballtor und einem Assist brilliert.