Ausgerechnet im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals haben die Fussballerinnen des FC Bayern ihr Barça-Trauma abgestreift und erreichten ein 1:1.

Ein halbes Jahr nach der 1:7-Demütigung in der Ligaphase erkämpften sich die frisch gekürten deutschen Meisterinnen im 1. Duell um den Final-Einzug gegen das favorisierte Barcelona (mit Sydney Schertenleib nur auf der Bank) in Unterzahl ein 1:1. Das Rückspiel am 3. Mai im Camp Nou entscheidet über das Ticket fürs Endspiel am 23. Mai in Oslo. Im anderen Halbfinal treffen die Titelverteidigerinnen Arsenal auf Olympique Lyon.

Vor 31’000 Fans in der Allianz-Arena erzielte Verteidigerin Franziska Kett den 1:1-Ausgleich (69.) für die Münchnerinnen, 10 Minuten später musste sie mit Rot wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Auch Trainer José Barcala sah wegen heftiger Proteste bei Ketts Platzverweis die rote Karte. Die Nationalverteidigerin hatte Salma Paralluelo – wohl unabsichtlich – an den Haaren gezupft, was Schiedsrichterin Ivana Martincic als Tätlichkeit wertete.

Die Szene erinnerte an die rote Karte von DFB-Verteidigerin Kathrin Hendrich beim EM-Viertelfinal gegen Frankreich im Sommer in der Schweiz.

Das Frauen-Endspiel live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Das entscheidende Spiel um den Titel in der «Königsklasse» zeigen wir am Samstag, 23. Mai, ab 17:50 Uhr live auf SRF info und in der Sport App.