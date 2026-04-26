Die Londonerinnen entscheiden das Halbfinal-Hinspiel in der Women's Champions League zu Hause gegen Lyon mit 2:1 für sich.

Legende: Bewiesen Stehauf-Qualitäten Die Spielerinnen von Arsenal. Reuters/Paul Childs

Arsenal profitierte am Sonntag in der Frauen-Champions-League von zwei Abwehrfehlern der Französinnen. Nach dem frühen 1:0 durch Jule Brand (19.) für den achtfachen Rekordsieger Lyon wurde Arsenal in der 59. Minute der Ausgleich geschenkt: Mariona Caldenteys flacher Freistoss in den Strafraum wurde von Torhüterin Christiane Endler nach hinten abgefälscht und prallte an den Pfosten. Lyon-Verteidigerin Ingrid Engen lenkte den Ball beim Klärungsversuch versehentlich ins eigene Tor.

Engen sah auch beim 2. Arsenal-Tor in der 83. Minute schlecht aus: Sie schätzte einen Rückpass ihrer Teamkollegin Lindsey Heaps falsch ein, Olivia Smith kam vor Engen an den Ball und war nach einem Abpraller bei Endler erfolgreich.

Das Frauen-Endspiel live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Das entscheidende Spiel um den Titel in der «Königsklasse» zeigen wir am Samstag, 23. Mai, ab 17:50 Uhr live auf SRF info und in der Sport App.

Das Halbfinal-Rückspiel findet am Samstag in Lyon statt. Im anderen Halbfinal hatten sich Bayern München und Barcelona (mit Sydney Schertenleib) am Samstag 1:1 getrennt.