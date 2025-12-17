Legende: Gewinnt mit Chelsea gegen Wolfsburg Torhüterin Livia Peng. IMAGO / STEINSIEK.CH

Chelsea hat in der Women's Champions League die direkte Viertelfinal-Qualifikation geschafft. Den «Blues» reichte dafür in der 6. und letzten Runde der Ligaphase ein 2:1-Erfolg in Wolfsburg. Livia Peng hütete bei den Gästen das Tor; bei den «Wölfinnen» kam Smilla Vallotto nicht zum Einsatz.

Zu den 4 Teams, die sich die Zwischenrunde sparen können, gehört auch der FC Barcelona mit Sydney Schertenleib. Die Katalaninnen bezwangen den FC Paris auswärts mit 2:0. Schertenleib wirkte ab der 63. Minute mit.

Pilgrim eröffnet Torreigen

Beim 6:1-Sieg von Roma zu Hause gegen St. Pölten eröffnete Alayah Pilgrim das Skore. Die Schweizer Stürmerin traf in der 19. Minute zum 1:0. Schon vor dem Spiel war klar gewesen, dass die Römerinnen wie auch St. Pölten nach der Ligaphase ausscheiden. Bei den Gästen stand Victoria Laino in der Startelf.

Juventus (für die Zwischenrunde qualifiziert) mit Lia Wälti, aber ohne Viola Calligaris unterlag ManUnited zu Hause 0:1, während Valerenga mit Naina Inauen (ab 66.) bei Bayern München mit 0:3 unterging. Für Valerenga ist das Turnier vorbei.