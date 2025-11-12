Die Frauen des FC Barcelona haben in der Champions League auch das 3. Spiel der Ligaphase für sich entschieden. Zuhause gegen den OH Leuven gab es für «Barça Femeni» einen 3:0-Erfolg – was in der Summe 9 Punkte und eine Tordifferenz von 14:1 ergibt.
Alexia Putellas brach den Bann kurz vor der Pause per Penalty. Ein Eigentor von Kim Everaerts (56.) und Irene Paredes per Kopf (67.) machten den Deckel drauf. Ab der 77. Minute durfte Sydney Schertenleib ran. Die junge Schweizerin kam für Aitana Bonmati, die als erste Spielerin 26 Champions-League-Partien in Gruppen- und Ligaphase bestritten hat, und kam in der Schlussminute zu einer Chance.
Grosse Bayern-Wende
Bayern München kam gegen Arsenal nach 0:2-Rückstand noch zu einem 3:2-Sieg. Alara Sehitler (67.), Pernille Harder (80.) und Glodis Perla Viggosdottir (86.) drehten die Partie in München, nachdem Emily Fox (5.) und Mariona (23.) in der Anfangsphase vermeintlich für klare Verhältnisse gesorgt hatten.