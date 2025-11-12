Die Katalaninnen mit Sydney Schertenleib in der Schlussphase schlagen auch Leuven. Arsenal verspielt eine 2:0-Führung.

Legende: Sie haben derzeit viel Grund zum Jubeln Sydney Schertenleib und die Barcelona-Kickerinnen. Nicht nur in der Champions League, auch in der Liga wie hier auf dem Bild beim 8:0-Sieg über Abanca. IMAGO / Sports Press Photo

Die Frauen des FC Barcelona haben in der Champions League auch das 3. Spiel der Ligaphase für sich entschieden. Zuhause gegen den OH Leuven gab es für «Barça Femeni» einen 3:0-Erfolg – was in der Summe 9 Punkte und eine Tordifferenz von 14:1 ergibt.

Alexia Putellas brach den Bann kurz vor der Pause per Penalty. Ein Eigentor von Kim Everaerts (56.) und Irene Paredes per Kopf (67.) machten den Deckel drauf. Ab der 77. Minute durfte Sydney Schertenleib ran. Die junge Schweizerin kam für Aitana Bonmati, die als erste Spielerin 26 Champions-League-Partien in Gruppen- und Ligaphase bestritten hat, und kam in der Schlussminute zu einer Chance.

Grosse Bayern-Wende

Bayern München kam gegen Arsenal nach 0:2-Rückstand noch zu einem 3:2-Sieg. Alara Sehitler (67.), Pernille Harder (80.) und Glodis Perla Viggosdottir (86.) drehten die Partie in München, nachdem Emily Fox (5.) und Mariona (23.) in der Anfangsphase vermeintlich für klare Verhältnisse gesorgt hatten.