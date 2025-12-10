Juventus Turin setzt sich in der Champions League der Frauen in St. Pölten mit 5:0 durch und steht in der K.o.-Phase.

Die Champions-League-Saison geht für Viola Calligaris und Lia Wälti auch nach der Ligaphase weiter. Die beiden Nati-Spielerinnen feierten mit Juventus Turin beim österreichischen Vertreter St. Pölten (mit der Schweizerin Victoria Laino) einen problemlosen 5:0-Sieg und fixierten einen Platz in der K.o.-Phase.

Cristiana Girelli verwandelte nicht nur zwei Penaltys, sondern liess beim 4:0 und 5:0 den Ball clever zu den besser postierten Mitspielerinnen Tatiana Pinto und Paulina Krumbiegel durch. Zudem traf Amalie Vangsgaard für die Italienerinnen. Wälti wurde in der 62. Minute ausgewechselt, Calligaris spielte durch.

Real siegt in doppelter Unterzahl

Einmal mehr ohne Einsatz blieb Smilla Vallotto beim 0:2 des VfL Wolfsburg bei Real Madrid. Zwar haben die Deutschen mindestens einen Platz in den Playoffs auf sicher, die Niederlage war dennoch ärgerlich: Real musste nach einer gelb-roten Karte gegen Maëlle Lakrar eine Halbzeit zu zehnt spielen, in der Schlussphase flog mit Iris Santiago sogar noch eine zweite Real-Akteurin vom Platz.