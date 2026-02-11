In der Women's Champions League stehen die Viertelfinal-Playoffs an. Dabei kommt es zu einem Schweizerinnen-Duell.

Legende: Neues Trikot, alte Stärken Vor knapp einem halben Jahr wechselte Lia Wälti (r.) von Arsenal zu Juventus. Bei den Piemonteserinnen ist sie mittlerweile eine absolute Leaderfigur. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Wer löst in der Women's Champions League die letzten vier Viertelfinal-Tickets? Am 11./12. und 18./19. Februar kämpfen in den Playoffs acht Teams darum, den Traum von der europäischen Fussballkrone aufrechtzuerhalten. Dabei kommt es zu einem Duell unter Teamkolleginnen in der Schweizer Nati: Juventus mit Lia Wälti und Viola Calligaris trifft auf Smilla Vallottos Wolfsburg.

Übersicht Viertelfinal-Playoffs Box aufklappen Box zuklappen Atletico - Manchester United

Paris FC - Real Madrid

OH Leuven - Arsenal

Wolfsburg - Juventus Das Spiel Wolfsburg - Juventus können sie live auf «Eurovision Sport» (eurovisionsport.com) verfolgen.

Juve im Hoch, Zwangspause für «Wölfinnen»

Die Turinerinnen sind im Flow. Am Samstag gelang mit dem 2:0 gegen Como der 5. Sieg in Folge, man kassierte in dieser Phase nur 2 Gegentore. Während sich Wälti im Piemont mittlerweile wie überall zur Strippenzieherin im zentralen Mittelfeld gemausert hat, gehörte zuletzt auch Calligaris zum Stammpersonal.

Wolfsburg, wo Vallotto derzeit meist nur der Platz auf der Bank bleibt, tut sich derweil schwer, den Rhythmus zu finden. Nach dem Duell mit Jena zu Jahresbeginn musste auch die Bundesliga-Partie gegen Bremen witterungsbeding verschoben werden – und damit die Chance, den Rückstand auf Leader Bayern auf 6 Punkte zu verkürzen.