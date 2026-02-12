Die Turinerinnen kassieren in der Schlussphase noch zwei Tore. Im Spiel stehen zwei Schweizerinnen auf dem Platz.

Legende: Als sie auf dem Platz war, führte Juve noch Lia Wälti. Imago/Steinsiek.ch

Die Juventus Frauen haben es verpasst, die Tür für den Viertelfinal-Einzug in der Women's Champions League weit aufzumachen. In Wolfsburg führten die Turinerinnen nach 83 Minuten mit 2:0, kassierten in den Schlussminuten noch zwei Tore. Janina Minge per Penalty (83.) und Sarai Linder (95.) glichen für die «Wölfinnen» aus.

Nati-Kapitänin und Juventus-Dirigentin Lia Wälti wurde nach 55 Minuten beim Stand von 1:0 vom Feld genommen. Viola Calligaris kam kurz nach dem zweiten Tor ins Spiel herein. Bei den Gastgeberinnen stand Smilla Vallotto nicht im Kader. Das Rückspiel in Turin findet am 19. Februar statt.

Im anderem Playoff-Duell vom Donnerstag kämpfen Atletico Madrid und Manchester United um eines der vier verbliebenen Viertelfinal-Tickets. Am Vortag haben Arsenal (4:0 gegen Leuven) und Real Madrid (3:2 gegen FC Paris) bereits vorgelegt.