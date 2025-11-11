Inhalt

Champions League Frauen - Kein Punkt für Pilgrim, ruhiger Abend für Peng, Bank für Vallotto Chelsea feiert bei St. Pölten einen Kantersieg, Wolfsburg unterliegt Lyon, die Roma bleibt ohne Punkt.

Legende: Es läuft nicht nach Wunsch bei Alayah Pilgrim und der AS Roma in der Champions League. Imago/Insidefoto Am 3. Spieltag der Champions League kamen auch drei Nationalspielerinnen zum Einsatz. Mit äusserst unterschiedlichen Erlebnissen: Die AS Roma kassierte die 3. Niederlage im 3. Spiel. Die «Giallorosse», bei denen Nati-Stürmerin Alayah Pilgrim durchspielte, unterlagen zu Hause Valerenga (NOR) 0:1. Stine Brekken war per Traumtor (40.) für die Entscheidung verantwortlich.

Livia Peng durfte für Chelsea wieder einmal das Tor hüten. Die Bündnerin konnte sich beim einseitigen 6:0-Sieg der Londonerinnen bei St. Pölten (AUT) aber kaum auszeichnen.

Von der Bank aus musste Smilla Vallotto mitansehen, wie ihr VfL Wolfsburg bei Olympique Lyonnes letztlich klar unterlag. Beim 3:1 der Französinnen, die beim Punktemaximum halten, zeichnete sich Ada Hegerberg mit einem Doppelpack aus.

