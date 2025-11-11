 Zum Inhalt springen

Champions League Frauen Kein Punkt für Pilgrim, ruhiger Abend für Peng, Bank für Vallotto

Chelsea feiert bei St. Pölten einen Kantersieg, Wolfsburg unterliegt Lyon, die Roma bleibt ohne Punkt.

11.11.2025, 23:01

Fussballspielerinnen im Spiel auf dem Spielfeld.
Legende: Es läuft nicht nach Wunsch bei Alayah Pilgrim und der AS Roma in der Champions League. Imago/Insidefoto

Am 3. Spieltag der Champions League kamen auch drei Nationalspielerinnen zum Einsatz. Mit äusserst unterschiedlichen Erlebnissen:

  • Die AS Roma kassierte die 3. Niederlage im 3. Spiel. Die «Giallorosse», bei denen Nati-Stürmerin Alayah Pilgrim durchspielte, unterlagen zu Hause Valerenga (NOR) 0:1. Stine Brekken war per Traumtor (40.) für die Entscheidung verantwortlich.
  • Livia Peng durfte für Chelsea wieder einmal das Tor hüten. Die Bündnerin konnte sich beim einseitigen 6:0-Sieg der Londonerinnen bei St. Pölten (AUT) aber kaum auszeichnen.
  • Von der Bank aus musste Smilla Vallotto mitansehen, wie ihr VfL Wolfsburg bei Olympique Lyonnes letztlich klar unterlag. Beim 3:1 der Französinnen, die beim Punktemaximum halten, zeichnete sich Ada Hegerberg mit einem Doppelpack aus.

