Legende: Auftakt nach Mass Géraldine Reuteler feiert mit Frankfurt eine erfolgreiche CL-Premiere. Keystone/EPA TT NEWS AGENCY/JOHAN NILSSON

Eintracht Frankfurt hat ein perfektes Debüt in der Women's Champions League gefeiert. Das Team mit den beiden Schweizer Nationalspielerinnen Géralidne Reuteler und Nadine Riesen gewann beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard mit 2:1.

Reuteler kam von Beginn an zum Einsatz und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt, Riesen wurde in den Schlussminuten eingewechselt. Am 22. November empfangen die Frankfurterinnen die Titelverteidigerinnen des FC Barcelona mit den spanischen Weltmeisterinnen wie Alexia Putellas, Aitana Bonmati und Salma Paralluelo.

Touon kassiert mit St. Pölten eine Heimniederlage

Weniger gut lief es Ella Touon mit St. Pölten. Der österreichische Serienmeister musste sich zuhause gegen die Norwegerinnen von Brann Bergen mit 1:2 geschlagen geben. Touon spielte auf der linken Abwehrseite durch. Isabelle Meyer, die 2. Schweizerin, die bei St. Pölten engagiert ist, stand nicht im Aufgebot.