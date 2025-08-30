Die PSV Eindhoven mit Natispielerin Riola Xhemaili in der Startelf siegt gegen Metalist Charkiw (UKR) mit 2:0 und steht in der 1. Runde des Europa-Cups.

Nach der 0:4-Klatsche gegen Manchester United in der Champions-League-Quali musste Eindhoven das Duell mit Metalist Charkiw gewinnen, um mindestens im zweitklassigen Europa-Cup dabei zu sein. Diese Aufgabe erledigte die PSV um Riola Xhemaili souverän. Nina Nijstad (7.) und Sara Thrige Andersen (38.) hatten die Weichen schon vor dem Pausenpfiff auf Sieg gestellt.

Natispielerin Xhemaili agierte wie gewohnt als Schaltzentrale zwischen Defensive und Offensive, stand bis zur 73. Minute auf dem Platz. Auf wen die PSV in der 1. Runde des Europa Cups trifft, wird am Sonntag bekannt. Es könnte zum Aufeinandertreffen mit den GC Frauen kommen.