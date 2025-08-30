Legende: Mit Eindhoven europäisch vertreten Riola Xhemaili. Imago/Orange Pictures

Die PSV Eindhoven mit Natispielerin Riola Xhemaili in der Startelf siegt gegen Metalist Charkiw (UKR) mit 2:0 und steht in der 1. Runde des Europa-Cups.

Auch die AS Roma mit Alayah Pilgrim gewinnt (5:1 gegen Sparta Prag) und kann weiter von der Champions League träumen.

Nach der 0:4-Klatsche gegen Manchester United in der Champions-League-Quali musste Eindhoven das Duell mit Metalist Charkiw gewinnen, um mindestens im zweitklassigen Europa-Cup dabei zu sein. Diese Aufgabe erledigte die PSV um Riola Xhemaili souverän. Nina Nijstad (7.) und Sara Thrige Andersen (38.) hatten die Weichen schon vor dem Pausenpfiff auf Sieg gestellt.

Natispielerin Xhemaili agierte wie gewohnt als Schaltzentrale zwischen Defensive und Offensive, stand bis zur 73. Minute auf dem Platz. Auf wen die PSV in der 1. Runde des Europa Cups trifft, wird am Sonntag bekannt. Es könnte zum Aufeinandertreffen mit den GC Frauen kommen.

Pilgrim siegt mit der Roma

Sogar im Final des Mini-Turniers für den Einzug in die «Königsklasse» stand die AS Roma (nach einem Sieg gegen FK Aktobe). Die Italienerinnen gestalteten auch dieses siegreich: Sparta Prag wurde gleich mit 5:1 bezwungen. Alayah Pilgrim spielte bei Rom auf dem Flügel und wurde in der 71. Minute ausgewechselt.

Den Römerinnen fehlt nun noch ein Schritt bis in die Champions League. Im September wird die 3. Quali-Runde mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.