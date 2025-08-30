Die YB Frauen unterliegen im Final der 2. Quali-Runde Fortuna Hjörring 0:1 und verpassen die Champions League. Weiter geht es in der Qualifikation zum Europa Cup.

Die AS Roma mit Alayah Pilgrim gewinnt ihren Final 5:1 gegen Sparta Prag und kann weiter von der Champions League träumen.

Die PSV Eindhoven mit Riola Xhemaili siegt gegen Metalist Charkiw mit 2:0 und steht in der 1. Quali-Runde des Europa Cups.

Die YB Frauen haben die erstmalige Qualifikation für die Champions League verpasst. Das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst verlor im Final des Mini-Turniers der 2. Quali-Runde gegen Fortuna Hjörring 0:1. Das goldene Tor für den dänischen Meister erzielte die Nigerianerin Joy Omewa (58.). YB-Goalie Amanda Brunholt griff unglücklich daneben.

Damit holten sich die Bernerinnen im zypriotischen Paphos Schlussrang 2. Dieser berechtigt zum Vorstoss in die 2. Qualifikationsrunde zum neu eingeführten Europa Cup. Diese geht Mitte Oktober über die Bühne.

Pilgrim und Rom können weiter hoffen

Ebenfalls im Final des Mini-Turniers für den Einzug in die «Königsklasse» stand die AS Roma (nach einem Sieg gegen FK Aktobe). Die Italienerinnen gestalteten auch diesen siegreich: Sparta Prag wurde gleich mit 5:1 bezwungen. Alayah Pilgrim spielte bei Rom auf dem Flügel und wurde in der 71. Minute ausgewechselt.

Den Römerinnen fehlt nun noch ein Schritt bis in die Champions League. Im September wird die 3. Quali-Runde mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Xhemailis PSV rehabilitiert sich

Nach der 0:4-Klatsche gegen Manchester United im Halbfinal musste Eindhoven das Spiel um Platz 3 mit Metalist Charkiw gewinnen, um mindestens in der Qualifikation des zweitklassigen Europa Cups dabei zu sein. Diese Aufgabe erledigte die PSV um Riola Xhemaili souverän. Nina Nijstad (7.) und Sara Thrige Andersen (38.) hatten die Weichen schon vor dem Pausenpfiff auf Sieg gestellt. Natispielerin Xhemaili stand bis zur 73. Minute auf dem Platz.

Auf wen die PSV in der 1. Quali-Runde des Europa Cups trifft, wird am Sonntag bekannt. Es könnte zum Aufeinandertreffen mit den GC Frauen kommen.