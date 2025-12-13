Die Meisterinnen schlagen zuhause im Derby Thun 4:0. Der FC Zürich hat in Überzahl ebenfalls keine Probleme.

Legende: Die Mission Cup-Titel lebt YB steht problemlos im Cup-Halbfinal. IMAGO / STEINSIEK.CH

Meister YB ist im Schweizer Cup der Frauen ohne Probleme in die Halbfinals eingezogen. Die Bernerinnen schlugen im Derby Thun 4:0. Géraldine Ess (27.) und Lisa Josten (36.) legten noch vor der Pause vor. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Audrey Remy (47.) und Malaurie Granges (63.) für YB.

Rote Karte lähmt Luzern

Ebenfalls eine Runde weiter ist der FC Zürich. Der Rekordsieger und Titelverteidiger bezwang Luzern mit 6:2. Alyssa Keller (38.) konnte in Kriens für die Gastgeberinnen nach frechem Dribbling die frühe FCZ-Führung durch Martina Cavar (15.) ausgleichen. Chiara Fabienne Bücher schlug 5 Minuten später zurück. Zu einem Schlag liess sich auch Chiara Schmid hinreissen (56.): Sie traf Amelie Schuster im Gesicht und sah für die Tätlichkeit Rot. In Überzahl hatte der FCZ dann leichtes Spiel.

Seit 17:30 Uhr stehen sich St. Gallen und Basel gegenüber. Am Sonntag duellieren sich Servette Chênois und Rapperswil-Jona ums letzte Halbfinal-Ticket.