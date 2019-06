Schweden bezwingt im letzten Viertelfinal der Fussball-WM in Frankreich das deutsche Team mit 2:1.

Sofia Jakobsson (22.) und Stina Blackstenius (48.) wenden die Partie, nachdem Lina Magull (16.) Deutschland in Führung brachte.

Im Halbfinal treffen die Schwedinnen auf die Niederlande, welche am Samstagnachmittag Italien geschlagen haben.

Marina Hegering hätte in der 3. Minute der Nachspielzeit Deutschland noch in die Verlängerung retten können. Doch die deutsche Verteidigerin köpfelte – wie schon wenige Augenblicke zuvor Teamkollegin Lena Oberdorf – aus kurzer Distanz am Tor vorbei und verpasste es damit gleichzeitig, ihren Fehler aus der 1. Halbzeit wettzumachen.

Schweden dreht die Partie

Nach dem guten Start ihrer Mannschaft und dem Führungstreffer durch Lina Magull (16.) unterlief Hegering einen weiten Ball und ermöglichte damit den schwedischen Ausgleich. Sofia Jakobsson schloss alleine vor Almuth Schult eiskalt ab (22.).

Danach bauten die zweifachen Weltmeisterinnen weiter ab. Auch mit der Einwechslung zur Pause von Spielmacherin Dzsenifer Marozsan konnte Trainerin Martina Voss-Tecklenburg die benötigten Impulse nicht mehr setzen. Im Gegenteil: In der 48. Minute sorgte Stina Blackstenius mit einem Abstauber für die Entscheidung.

Olympia-Ticket in der Tasche

Mit dem Halbfinal-Einzug haben sich die Schwedinnen als eines der 3 besten europäischen Teams für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Im Halbfinal warten nun die Niederlande.

