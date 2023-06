Seit 2019 spielt und lebt Ana-Maria Crnogorcevic in Barcelona. In der spanischen Metropole hat sich die 32-Jährige optimal eingelebt und geniesst dabei die mediterranen Bedingungen: «Aufstehen und die Sonne scheint: Das ist für mich Barcelona. Das gibt mir Lebensenergie. Es ist viel einfacher, zu frühstücken, wenn die Sonne scheint.»

Zu ebendiesem Frühstück gehört für Crnogorcevic auch eine gehörige Portion Kaffee. Denn die Fussball-Allrounderin gesteht: «Ohne Kaffee geht nichts. Ohne Kaffee komme ich nicht mal aus dem Haus.» Mit dem Wachmacher im Magen kann Crnogorcevic dann in den Tag starten – ein Erfolgsrezept, das ihr seit Jahren zu sportlichem Erfolg verhilft.

Viel Schweiss und viel Arbeit

Vom 0:2 zum 3:2 – dramatischer hätte der FC Barcelona den Champions-League-Final gegen den VfL Wolfsburg wohl kaum gewinnen können. Aus der dritten Finalteilnahme in Serie resultierte der zweite CL-Titel in der Geschichte der Katalaninnen. Auch daran hatte die Crnogorcevic ihren Anteil. In der Schlussphase des Endspiels wurde sie eingewechselt und half mit, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

«Es ist manchmal etwas surreal. Als ich klein war, habe ich nie daran gedacht, bei Barcelona spielen zu können und Champions-League-Titel zu gewinnen», erklärt die Steffisburgerin. Wie sie jedoch dahin gekommen ist, weiss die 32-Jährige ganz genau: «Es ist mit viel Schweiss und viel Arbeit verbunden.»

Wertvolle Erfahrung

Als zweitälteste Spielerin beim FC Barcelona nimmt Crnogorcevic einen wichtigen Platz im Team ein. Ihre Teamkolleginnen sprechen in den höchsten Tönen über die Schweizerin. So sagt die englische Nationalspielerin Keira Walsh: «Sie kennt überall jemanden, hat überall Freunde. Und sie kümmert sich um alle, will, dass es allen gutgeht.»

Mit dem dritten Champions-League-Titel in ihrer Karriere hat Crnogorcevic etwas geschafft, was vor ihr noch keine Schweizer Fussballerin geschafft hatte. Zudem baute sie ihre eindrückliche Titel-Sammlung mit Barcelona weiter aus: Es war bereits der 12. Titel mit den Katalaninnen. Auch in der Nati hat sie als Rekord-Spielerin und Rekord-Torschützin alle Bestmarken in die Höhe geschraubt.

Ein Ende ist dabei noch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien (20. Juli bis 20. August) steht das nächste grosse Highlight unmittelbar bevor.