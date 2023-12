Schottland muss in der Women's Nations League gegen England verlieren, um weiter von einer Olympia-Teilnahme zu träumen.

Dilemma in der Nations League

Legende: Stehen in der Zwickmühle Die Schottinnen. Reuters/Lee Smith

Der Fussball schreibt immer wieder eigenartige Geschichten, so auch vor dem abschliessenden Spieltag der Women's Nations League. Die bereits als Absteiger aus Liga A feststehenden Schottinnen werden am Dienstag mit einem grossen Dilemma konfrontiert. Für den eigenen Traum von der Olympia-Teilnahme muss Schottland sein Heimspiel gegen den ewigen Rivalen England verlieren – und das am besten möglichst hoch.

Modus für die Olympia-Qualifikation Box aufklappen Box zuklappen Die 4 Gruppensieger der Nations-League-Gruppe A spielen in einem Final-Tour-Turnier den Titel unter sich aus. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Gastgeber Frankreich ist bereits gesetzt.

Torverhältnis kann entscheiden

Der Grund für das Problem: Bei Olympischen Spielen darf nur ein Team aus Grossbritannien antreten. Voraussetzung dafür ist, dass sich England qualifiziert, so wurde es vor Quali-Beginn entschieden. Gelingt dem Europameister die Olympia-Teilnahme, fahren 2024 Spielerinnen aus England, Wales, Nordirland und eben Schottland als «Team GB» nach Paris.

Nur: England muss die Nations-League-Finalrunde erreichen, um die Chance auf das Olympia-Ticket zu wahren. Dazu muss aber wohl ein hoher Sieg in Schottland her – in der Gruppe A1 liegt England nur auf Rang 2 hinter den punktgleichen Niederländerinnen.