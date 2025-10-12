Riola Xhemaili erzielt beim 5:0 von PSV Eindhoven gegen Breda ihre Tore 5, 6 und 7 in der niederländischen Liga.

Legende: Trifft in den Niederlanden am Laufmeter Riola Xhemaili. Getty Images/Photo Prestige/Soccrates

Bevor das Schweizer Nationalteam der Frauen sich zum ersten Zusammenzug seit der Heim-EM trifft, haben sich Riola Xhemaili und Iman Beney auf Klubebene erneut in Torlaune präsentiert.

Beim 5:0-Sieg der PSV Vrouwen gegen Breda traf die 22-jährige Xhemaili dreimal, einmal davon per Penalty. Mit nun sieben Toren in fünf Spielen ist die Solothurnerin die alleinige Topskorerin der niederländischen Liga.

Beney mit zweitem Tor für City

Nach dem Premierentreffer für Manchester City am letzten Wochenende gegen Arsenal (3:2) doppelte Beney in der englischen Women's Super League nach. Auswärts gegen Liverpool gelang ihr in der 64. Minute per Abstauber der 1:1-Ausgleich. 4 Minuten vor dem Ende schoss Aoba Fujino die spielbestimmenden «Skyblues» gar noch zum 2:1-Sieg und damit auf Tabellenplatz 2.

Ende Oktober testet die Nati gegen Kanada und Schottland. Welche Spielerinnen für die Partien nominiert werden, gibt Nationaltrainerin Pia Sundhage am kommenden Dienstag bekannt.