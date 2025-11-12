Doppelschlag nach der Pause: Die Bernerinnen feiern im Hinspiel der Achtelfinals im Europa Cup einen 3:0-Erfolg.

Die Young Boys haben sich im Europa Cup der Frauen im Kampf ums Viertelfinal-Ticket in eine optimale Ausgangslage gebracht. Bei Sparta Prag setzten sich die Schweizer Vertreterinnen im Achtelfinal-Hinspiel 3:0 durch.

In der ersten Halbzeit hatten die Pragerinnen, in der tschechischen Liga das Mass aller Dinge, das Geschehen diktiert. Dies änderte sich nach der Pause, als die Gäste nach 52 Minuten das Skore eröffneten: Maja Jelcic leitete ihren Treffer mit einem schönen Dribbling von der linken Seite gleich selbst ein. Nach dem perfekt getimten Zuspiel von Laura Frey schob sie abgebrüht zur Führung ein.

Jimenez doppelt nach

Der zweite Treffer liess nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball war Verteidigerin Maria Jimenez (62.) bei einem Abpraller zur Stelle. Géraldine Ess (84.) traf per Kopf gar noch zum 3:0.

Das Rückspiel im zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb der Frauen findet kommenden Mittwoch um 18 Uhr im Wankdorf statt. Im Falle eines Weiterkommens träfen die Bernerinnen in den Viertelfinals auf Anderlecht oder Austria Wien. Die Österreicher legten im Hinspiel mit einem 1:0 auswärts vor.

Xhemaili verliert Schweizer Duell

Eintracht Frankfurt stellte die Weichen ebenfalls auf Viertelfinal-Einzug. Die «Adlerinnen», bei denen das Schweizer Nati-Trio Géraldine Reuteler, Noemi Ivelj und Nadine Riesen in der Startformation stand, gewann bei der PSV Eindhoven 2:1. Die Niederländerinnen, bei denen Riola Xhemaili durchspielte, gingen zwar durch Lore Jacobs (21.) in Führung. Doch Laura Freigang (85.) und Remina Chiba (90.) schafften die späte Wende.