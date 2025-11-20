Im Spitzenspiel der Women's Champions League kommt Chelsea gegen Barcelona zu einem 1:1.

Legende: Verschworene Truppe Chelsea hat in der Women's Champions League Barcelona getrotzt. Getty Images/Alex Davidson

Im 4. Spiel der «Königsklasse» hat Barcelona (ab 87. mit Sydney Schertenleib) beim 1:1 in London gegen Chelsea erstmals Punkte abgegeben. Livia Peng durfte beim Heimteam zum 3. Mal in der Champions League das Tor hüten. Sie liess sich nur einmal bezwingen: Ewa Pajor glich den Führungstreffer Ellie Carpenters bereits in der 24. Minute aus. Beide Teams wahrten ihre Ungeschlagenheit. Barcelona führt die Tabelle vor dem punktgleichen Lyon weiterhin an.

Erstmals gepunktet hat derweil die AS Roma mit Alayah Pilgrim. Die Nationalspielerin wurde beim 1:1 in Leuven in der 62. Minute eingewechselt. Die Römerinnen gaben die rote Laterne an PSG ab, das noch keinen Zähler auf dem Konto hat.

Frankfurt wirft Eindhoven aus Europa Cup

Eine Stufe tiefer im Europa Cup schlug Frankfurt Eindhoven im Achtelfinal-Rückspiel erneut. Dem 2:1 im Hinspiel liessen die Deutschen zuhause ein 3:1 folgen. Noemi Ivelj spielte in der Frankfurter Innenverteidigung durch, Géraldine Reuteler und Nadine Riesen blieben auf der Bank. Bei PSV absolvierte Riola Xhemaili die vollen 90 Minuten.