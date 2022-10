Mit dem Heimspiel gegen Juventus Turin starten die Zürcherinnen am Mittwoch im Schaffhauser Exil ins Abenteuer «Königsklasse».

Erstmals seit der Einführung vor einem Jahr nehmen die FCZ Frauen an der Gruppenphase der Women's Champions League teil. Und haben dort prompt eine Hammergruppe erwischt. Am Mittwochabend steht dem Team von Trainerin Inka Grings im Schaffhauser Exil gegen Juventus Turin die Feuertaufe bevor.

Unterschiedliche Dimensionen

Nebst dem italienischen Serienmeister werden die Zürcherinnen in den nächsten zwei Monaten mit Arsenal London und Titelverteidiger Olympique Lyon scheinbar gar noch höhere Hürden vor sich stehen haben. «Bis auf uns sind in dieser Gruppe alle Profis», streicht Grings die unterschiedlichen Dimensionen heraus.

04:18 Video Grings: «Gönne diese Highlights jeder meiner Spielerinnen» Aus Sport-Clip vom 19.10.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden.

Zu verlieren habe ihr Team dennoch nichts, so die Deutsche. Mit der Qualifikation für die Gruppenphase habe der Schweizer Meister sein Soll bereits erfüllt. «Dass wir uns mit den besten der Welt messen dürfen, ist nun der verdiente Lohn.» Mit dieser Aussage spielt die 43-Jährige nicht nur auf die sportliche Qualifikation, sondern auch auf den Amateurstatus mit entsprechendem Arbeitsalltag ihrer Spielerinnen an.

Vom Büro ins Emirates Stadium

Grings prophezeit denn auch einigen ihrer Spielerinnen Lampenfieber, besonders vor dem ersten Auswärtsspiel in London. Die Partie findet im Emirates Stadium statt – der Heimat des Premier-League-Leaders um Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka. «Da wird die eine oder andere aus unserem Team in der Nacht zuvor definitiv sehr wenig schlafen.»

Im ersten Gruppenspiel gegen den Klub aus dem Piemont sieht Grings eine Überraschung durchaus im Bereich des Möglichen. «Mein Team soll lernen zu träumen», äussert sich die Deutsche vorfreudig.

FCZ-Spielplan in der CL-Gruppe C Box aufklappen Box zuklappen 19. Oktober: FCZ Frauen - Juventus Turin

27. Oktober: Arsenal WFC - FCZ Frauen

24. November: FCZ Frauen - Olympique Lyon

7. Dezember: Olympique Lyon - FCZ Frauen

15. Dezember: Juventus Turin - FCZ Frauen

21. Dezember: FCZ Frauen - Arsenal WFC

Auch Spielerin Fabienne Humm teilt die Einschätzung ihrer Trainerin, was die Chancen auf einen Punktgewinn im Heimspiel gegen die Norditalienerinnen betrifft. «Juventus zum Auftakt ist der perfekte Einstieg in die Kampagne», so die routinierte Humm.

03:08 Video Humm: «Wir wollen den Grossen ein Bein stellen» Aus Sport-Clip vom 19.10.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 8 Sekunden.

Vielseitige Vorfreude

Falsche Scheu hat die 35-Jährige auch vor Arsenal und Lyon nicht, räumt aber ein: «Da müssen wir auf einen guten Tag bei uns, und einen schlechten bei ihnen hoffen.» Besonders dem Duell mit dem Klub aus der englischen Hauptstadt schaut die Zürcherin gebannt entgegen. Zurecht, trifft Humm dann nämlich auf zwei Nati-Kolleginnen: Arsenal-Kapitänin Lia Wälti und Ex-FCZ-Akteurin Noelle Maritz.

Dass die FCZ Frauen für ihre Heimspiele nach Schaffhausen ausweichen müssen, ist ein kleines Übel. Den ungewohnten Kunstrasen will die Stürmerin mit ihrem Team von der Not zur Tugend machen: «Ich weiss nicht, wie sehr sich die anderen Teams über ihn freuen werden», meint Humm schmunzelnd.