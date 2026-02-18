Lia Wälti und Viola Calligaris wollen am Donnerstag mit Juventus gegen Smilla Vallottos Wolfsburg in den Viertelfinal. Dort wartet Lyon.

Legende: Stehen sich im Achtelfinal gegenüber Smilla Vallotto und Lia Wälti. Imago Images/HMB Media/Steinsiek.ch

Die wohl spannendste Ausgangslage in den Achtelfinal-Rückspielen der Women's Champions League präsentiert sich im Duell zwischen Juventus und Wolfsburg. Die Italienerinnen kassierten bei den «Wölfinnen» in der vergangenen Woche zwei späte Gegentore und gaben einen lange sicher geglaubten 2:0-Sieg damit noch aus der Hand.

Im Rückspiel am Donnerstag ist daher alles offen. Dieses dürften Lia Wälti und Viola Calligaris mit Juventus trotz des Nackenschlags in Wolfsburg selbstbewusst in Angriff nehmen. Wettbewerbsübergreifend haben die «Bianconere» seit sieben Spielen nicht mehr verloren. In drei Duellen mit Wolfsburg gab es für Juventus zudem noch keine Niederlage.

Übersicht Viertelfinal-Playoffs Box aufklappen Box zuklappen Real Madrid - Paris FC, Hinspiel: 3:2

Arsenal - OH Leuven, 4:0

Manchester United - Atletico, 3:0

Juventus - Wolfsburg, 2:2 Das Spiel Juventus - Wolfsburg können Sie live auf «Eurovision Sport» (eurovisionsport.com) verfolgen.

Auch die «Wölfinnen», bei denen Smilla Vallotto im Hinspiel nicht im Aufgebot figurierte, erfreuen sich einer guten Form. Die letzte Pleite in der deutschen Meisterschaft datiert vom 8. November. Die Fans dürfen also auf ein packendes Duell im Juventus Stadium vorausblicken. Das siegreiche Team trifft im Viertelfinal auf Lyon.