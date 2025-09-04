Am Freitag geht es in der englischen Women's Super League los – mit 6 Schweizerinnen.

Mit Beney beim Herausforderer: ManCity will die «Blues» ärgern

Legende: Hat den ersten grossen Karriereschritt hinter sich Iman Beney wechselte im Sommer von YB zu Manchester City. Keystone/ADAM VAUGHAN

Noelle Maritz ist in der Women's Super League fast schon ein Urgestein. Die ehemalige Arsenal- und heutige Aston-Villa-Spielerin nimmt bereits ihre 6. Saison in England in Angriff. Luana Bühler (Tottenham; seit 2023) und Seraina Piubel (West Ham; seit 2024) kennen die Liga bereits.

Mit den Nati-Akteurinnen Livia Peng (Chelsea), Iman Beney (Manchester City) und Leila Wandeler (West Ham) sind neu drei weitere Schweizerinnen in der Topliga des amtierenden Europameisters aktiv. Lia Wälti ist hingegen nach 7 Jahren nicht mehr dabei.

Peng, Maritz und Beney bei Topteams

Mit Keeperin Peng hat eine Schweizerin zum Titelverteidiger und Topfavoriten gewechselt. Wie viele Spielminuten der Ex-Bremen-Goalie hinter EM-Heldin Hannah Hampton sammeln kann, bleibt abzuwarten.

Gleich im 1. Spiel der neuen Saison treffen die «Blues» auf ManCity, den letztjährigen Vierten. Dort startet die polyvalente Beney in ihr Auslandsabenteuer. Im Vorjahr verpasste City die CL-Quali um einen Punkt. Dieses Mal soll es weiter nach oben gehen. ManCity gilt mit Arsenal als grösster Chelsea-Herausforderer.